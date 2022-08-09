من هو زوج ميليسا باموك السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من هو زوج ميليسا باموك السيرة الذاتية ، وتعد ميليسا باموك أحد أشهر أجمل نجمة عملت في الدراما التركية ولها ألقاب عديدة في عالم الجمال والموضة الحديثة ، واحتفظت عمدا ببيانات سيرتها الذاتية وعلاقاتها الشخصية ، تابعوا معنا .

ميليسا باموك ويكيبيديا

ميليسا أصلي باموق هي ممثلة وعارضة أزياء تركية تبلغ من العمر 31 عامًا. ولدت في مدينة هارلم الهولندية في 14 أبريل 1991. تنحدر عائلتها من هذين الأمرين في مدينة الإسكندرونة على الحدود السورية التركية. درست باموق العلوم نفسها في جامعة أمستردام الهولندية، لكنها تخلت عن دراستها وكرست نفسها للعمل في مجال عرض الأزياء، حيث فازت خلالها بلقب أفضل عارضة أزياء واعدة في عام 2009.

سيرة ميليسا باموك

فازت باموق بلقب ملكة جمال تركيا عام 2011، وشاركت باسم بلدها في نفس العام في مسابقات ملكة جمال الكون، لكنها خرجت خالي الوفاض من الألقاب في النسخة البرازيلية، في القائمة التالية أبرز السيرة الذاتية بيانات Melcia Mok، وهي

الاسم واللقب ميليسا أصلي باموق.

الاسم باللغة التركية meɫisa asɫɯ pamuk.

اسم الأب قادر باموق.

اسم الأم توركان باموق.

تاريخ الميلاد 14 أبريل 1991 م.

مكان الميلاد هارلم، هولندا.

العمر 31 سنة.

الجنسية الجنسية التركية.

الحالة الاجتماعية أعزب.

التعليم درست علم النفس لكنها لم تدرسه.

ألما ماتر جامعة أمستردام، هولندا.

اللغة الأم التركية.

اللغات الثانوية يجيد باموق اللغات (الإنجليزية – الألمانية – الهولندية – الفرنسية).

المهنة ممثلة وعارضة أزياء.

أعمال بارزة ملكة جمال تركيا 2011.

مهنة بدأ باموق عرض الأزياء في عام 2005 – حتى يومنا هذا.

من هو زوج ميليسا باموق

الفنانة ميليسا ليست متزوجة، ولم تدخل القفص الذهبي من قبل، لكنها واعدت زميلتها تولجا سالا لمدة عشر سنوات وانفصلا قبل الخطوبة الرسمية بعد خلافات بينهما لم يتم الكشف عنها، وبعد ذلك الانفصال تحديدا في عام 2022 كذبت باموق بشأن ما نشرته صحيفة بوستا التركية، بشأن تحديد موعد زفافها على طولقة التي انفصلت عنها منذ سنوات، عبر منشور لها على موقع “إنستجرام”، مؤكدة أن الانفصال تم بشكل ودي، و وطالب الصحافة بتعديل ما تم نشره وتحمل مسؤولياتها تجاه ما ينشر.

سلسلة ميليسا باموق

دخلت ميليسا باموك عالم التمثيل بعد شهرتها الكبيرة في عالم عرض الأزياء، بالإضافة إلى تجربتها السابقة مع فيلم “Dat Zeit and Snoring” عام 2004، لكنها انقطعت لمدة ست سنوات ثم عادت بقوة في عام 2010 ومن أبرز أعمالها التلفزيونية ما يلي

Yer Cuk أشك في شخصية Sevda Arcaoglu.

لالي ديفري بدور سيفدا أركوغلو.

Kurt Seyit ve Şura بدور Ayse Dincer.

لديها سيفدا بير فيدا مثل آزادي بيدر.

أولان اسطنبول بدور زينب كانال د،

كارا سيفدا أسو بدور كوزك أوغلو.

Çarpışma مثل Cemre Gore.

حياة ياسمين كـ Karatan Kanal D،

Kırmızı Oda بدور ميترا صريفي.

Hayaller و Hayatlar مثل Setenay.

ميليسا باموق إنستغرام

تجاوز عدد متابعي الجميلة التركية ميليسا ياموك على حسابها الرسمي على إنستجرام عتبة 4.6 مليون، مما جعلها من أبرز مشاهير الجالية التركية في عالم وسائل التواصل الاجتماعي. .

وفي الختام تعرفنا على من هو زوج ميليسا باموك السيرة الذاتية ، وحساب ميليسا باموك على الانستغرام ، بنشاط ياموك في العالم الافتراضي ، وأوضحنا سلسلة ميليسا باموك التي قامت بأداء الأدوار المختلفة بها ـ