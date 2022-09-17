من هو زوج نجلاء الودعاني كم عمره، تعتبر نجلاء الودعاني إحدى الشخصيات المشهورة عبر منصات التواصل الإجتماعي والتي تعمل إعلامية وناشطة اجتماعية في السعودية، ولها عدد كبير من المتابعين عبر منصات التواصل الإجتماعي، استطاعت نجلاء الودعاني أن تثبت نفسها في مجال الإعلام مما جعلها مط اهتمام الكثير، كما وكثرت العديد من التساؤلات في التعرف على زوج نجلاء الودعاني كم عمره.

نجلاء الودعاني ويكيبيديا

نجلاء الودعاني شابة سعودية تعمل مذيعة تلفزيونية وناشطة اجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي. ولدت في محافظة الأحساء السعودية في 14 أبريل 1991 م. حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود قسم علم النفس. تجيد الوداني اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة، وهذا ما ساعدها على العمل كمقدمة برامج منذ عام 2017، بالإضافة إلى إتقانها للحرف اليدوية البسيطة، تهتم الوداني بالسفر والرحل والحياة البدوية، و هذا هو المحتوى الذي تقدمه لمتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.

نجلاء الودعاني السيرة الذاتية

يمكن تلخيص سيرة الودعاني وأبرز المعلومات عنها في النقاط التالية

الاسم الكامل نجلاء سعد الودعاني.

تاريخ الميلاد 14 أبريل 1991 م.

مكان الميلاد محافظة الأحساء، المملكة العربية السعودية.

الإقامة العاصمة السعودية الرياض.

الجنسية السعودية.

الدين الاسلامي.

العمر 31 سنة.

العلامة الفلكية برج الحمل.

العرق عربي.

اللغات العربية والإنجليزية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الاطفال لا يوجد.

المؤهل الأكاديمي إجازة في علم النفس.

الجامعة جامعة الملك سعود.

المهنة مذيعة تلفزيونية، ناشطة اجتماعية.

سنوات النشاط من 2015 م حتى الآن.

من هو زوج نجلاء الودعاني

زوج نجلاء الودعاني هو لاعب كرة القدم السعودي عبد الرحمن الدخيل الذي يلعب في مركز الدفاع لنادي الحزم السعودي. وكانت الودعاني قد نشرت صورة يدها وعليها خاتم الخطوبة، ثم أعلنت زواجها دون الكشف عن شخصية الزوج، لكن متابعيها لم يهدأوا حتى تعرفت على الشخصية، فتبين أنه اللاعب عبد الرحمن الدخيل سعودي الجنسية من مواليد محافظة عنيزة. 1996 م، واسمه الكامل عبد الرحمن خالد الدخيل، والدخيل وزوجته نجلاء الودعاني، مقيمين حاليا. العاصمة السعودية الرياض.

عمر زوج نجلاء الودعاني

يبلغ زوج نجلاء الودعاني، عبد الرحمن الدخيل، نحو 26 سنة. من مواليد 26 مايو 1996 م في محافظة عنيزة السعودية. منذ أن ارتبط الدخيل بالإعلامية والناشطة السعودية نجلاء الودعاني، كانت الأخبار تلاحقهم. وعلق الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي حول فارق السن بين الزوجين، حيث تكبره نجلاء الودعاني بحوالي خمس سنوات.

السيرة الذاتية عبد الرحمن الدخيل زوج نجلاء الودعاني

يحرص عدد كبير من متابعي عبد الرحمن الدخيل وزوجته نجلاء الودعاني على البحث عن معلوماته الشخصية، ويمكن تلخيص أبرز المعلومات في هذه النقاط

الاسم الكامل عبد الرحمن خالد الدخيل.

الاسم المستعار عبد الرحمن الدخيل.

الجنسية يحمل جنسية.

مكان الميلاد عنيزة، المملكة العربية السعودية.

تاريخ الميلاد 26 مايو 1996 م.

العمر 26 سنة.

الديانة مسلم.

الدرجة العلمية غير معروف.

المهنة لاعب كرة قدم

مركز اللعب مدافع.

النادي الحالي الحزم السعودي.

رقم القميص 34.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة نجلاء الودعاني.

عدد الاطفال لا يوجد.

سنوات النشاط منذ 2011 م وحتى الآن.

نجلاء الودعاني من وين

تعود أصول الإعلامية والناشطة السعودية، نجلاء الودعاني، إلى عائلة الودعاني، التي تنتمي إلى قبيلة الدواسر في محافظة الأحساء السعودية، مسقط رأسها أيضًا. منذ زمن بعيد سقط منها أفخاذ وبطون وعوائل منها عائلة الودعاني.

علاقة نجلاء الودعاني بسارة الودعاني بالتفصيل

تعتبر عائلة الودعاني من أكبر العائلات في المملكة، والاسم واللقب منتشران، لذلك يتساءل الكثير من أتباع نجلاء وسارة الودعاني عن العلاقة بينهما. علاقة أم لا، ويقال إن سارة الودعاني اتجهت إلى مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل، واكتسبت شهرة قبل نجلاء بسنوات.

حسابات نجلاء الودعاني

يبحث عدد كبير من السعوديين عن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، لمقدمة البرامج ومقدمة البرامج نجلاء الودعاني، خاصة مع انتشار اسمها وخبر زفافها على مواقع التواصل الاجتماعي. للوداني عدة حسابات متبوعة بالآلاف، ويمكن متابعة هذه الحسابات من الروابط التالية

تويتر نجلاء الوداني “.

سناب نجلاء الوداني ““.

يوتيوب نجلاء الوداني “.

تويتر عبدالرحمن الدخيل

يحرص عبد الرحمن الدخيل لاعب كرة القدم السعودي، على مشاركة متابعيه لحظاته الخاصة ولمساته داخل الملعب، وكذلك مشاركة صوره خلال المباريات، مع جمهوره ومتابعيه على تويتر، ويمكن لهذا الحساب أن يكون يتبع “”.

يعد زوج نجلاء الودعاني عبد الرحمن الدخيل وهو شخصية سعودية الجنسبية، يبلغ من العمر ستة وعشرين عام ويعمل لاعب كرة قدم معروف ومشهور، حيث يمتلك العديد من الحسابات الرسمية عبر منصات التواصل الإجتماعي ومن ابرزها التويتر.