من هو زوج نسرين طافش ويكيبيديا، تعد نسرين طافش من الشخصيات المشهورة والمعروفة في الساحة الفنية كما تعتبر من الفنانات التي قدمت العديد من الأعمال الفنية في مجال التمثيل، وحققت من خلالها على نسبة كبيرة من النجاحات، وفي الفترة الأخيرة أصبح اسم نسرين طافش ترند عبر منصات التواصل الإجتماعي بعد نشر صور لها عبر منصات التواصل الإجتماعي و وزوجها.

من هي نسرين طافش ويكيبيديا

نسرين طافش سورية الجنسية، عاشت وترعرعت في مدينة حلب وهي من مواليد 1982، وتبلغ من العمر 42 سنة، درست في المعهد العالي للفنون في سوريا، وأثبتت جدارتها في هذا التخصص حتى بدأت مشوارها الفني عام 2022، وكان ت أول مشاركتها في مسلسل هولاكو وحققت من خلال هذا المسلسل صدى واسع جدا في الساحة الفنية.

نسرين طافش السيرة الذاتية

نسرين طافش أصولها فلسطينية، وهي من أم جزائرية وأب فلسطيني، عاشت مع عائلتها في سوريا، حتى حققت شهرة ضخمة بعد دخولها عالم الفن، سنتعرف على السيرة الذاتية للفنانة نسرين طافش:

الاسم: نسرين يوسف طافش.

تاريخ الولادة: 1982م.

محل الميلاد: مدينة حلب

الجنسية: سورية.

العمر: 40 عامًا.

الحالة الاجتماعية: متزوجة.

المؤهل العلمي: درست الفنون المسرحية بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق.

المهنة: فنانة، ممثلة.

من هو زوج نسرين طافش الجديد

في الأونة الاخيرة نشرت الفنانة نسرين صور خاصة بها هو وزوجها بإطلاله رائعة من نوعها عبر منصات التواصل الإجتماعي، مما تفال الكثير من النشطاء مع الصورة، كما وكثرت العديد من التساؤلات حول من هو زوج نسرين طافش، وهو شخص مصري الجنسية، ويعمل مدرب يوجا، وقد تزوجها قبل شهرين، وقد فاجئت الممثلة جمهورها بالكشف عن زواجها الجديد، بعد نشر صورة على الانستقرام.

تعد الفنانة نسرين طافش فنانة سورية الأصل، قدمت الكثير من الأعمال الفنية في مجال التمثيل، وحققت نسبة شهرة عالية جدا عبر حسابتها على الانستقرام، وفي الفترة الماضية نشرت بعض الصور الخاصة بها هي وزوجها الجديد، وقد تعرفنا على زوج نسرين طافش