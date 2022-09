من هو زوج نهى العمروسي ويكيبيديا ، تصدرت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأوقات الأخير البحث عن اهم المعلومات التي تتعلق بأحد أشهر الفنانات المصرية وهي الفنانة نهى العمروسي والتي دخلت المجال الفني ضمن العديد من النجمات من الصف الاول في المشهد الفني المصري بعد أن شاركت في العديد من الأعمال الفتية والتي تنوعت بين التمثيل والتأليف لكنها تعرضت للتهميش ، تابعوا معنا .

نهى العمروسي – ويكيبيديا

نهى العمروسي ممثلة وكاتبة مصرية تبلغ من العمر 59 عامًا. ولدت في القاهرة في 11 يناير 1963 م. إنها تأتي من عائلة متعلمة تعليما عاليا. وهي حفيدة رئيس التحرير السابق لجريدة المساء المصرية السيد محمد نجيب. حصلت على درجة البكالوريوس في علوم التمثيل من المعهد العالي للسينما بالقاهرة، وكان بدايتها الفنية في شبابها، عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها، من خلال فيلم “قصة مصرية”.

سيرة نهى العمروسي

تعتبر نهى العمروسي من الوجوه الفنية المتميزة على الساحة المصرية. تألق اسمها فنياً خلال الثمانينيات والتسعينيات، لكنها كانت غائبة بعد بداية الألفية الجديدة لمواجهة فضائح تعاطي المخدرات. القائمة التالية تتضمن أبرز بيانات السيرة الذاتية للعمروسي

الاسم والقرابة نهى العمروسي – باللغة الانجليزية “نهى العمروسي”.

اسم الأب سعد حامد العمروسي.

اسم الأم غير معروف.

تاريخ التسجيل والولادة 11 يناير 1963 م.

مكان الميلاد القاهرة.

يقيم حاليا القاهرة.

العمر 59 سنة.

الجنسية مصري.

الحالة الاجتماعية أرملة.

عدد الاطفال 2.

دين الاسلام.

الدرجة العلمية بكالوريوس علوم التمثيل.

ألما ماتر المعهد العالي للسينما بالقاهرة.

اللغة الأم عربي – مصري.

المهنة ممثلة.

سنوات من النشاط دخلت العمروسي مجال الفن في شبابها عام 1982 م – حتى يومنا هذا.

من هو زوج نهى العمروسي – ويكيبيديا

زوج الفنانة نهى العمروسي، هو الفنان المصري الراحل مصطفى كريم، الذي وافته المنية منذ ما يقرب من عقدين ونصف. حاصل على بكالوريوس فنون جميلة من جامعة القاهرة. دخل كريم عالم التمثيل قريبًا من جودة دراسته فور تخرجه، وكان له خبرات عديدة في المسرح الجامعي أعطته الخبرة اللازمة للانخراط في التمثيل، ولديه عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية الناجحة في عمله. رصيده، بما في ذلك مسلسل (The Waterwheel Spins – Love in the Diplomatic Bag)، وقام ببطولة أفلام سينمائية (كأس واحد – ثمن المنفى – أهلا وسهلا).

سبب وفاة زوج نهى العمروسي …

توفي مصطفى كريم، زوج نهى العمروسي، في 19 مايو 2022 م، إثر تدهور حالته الصحية نتيجة مرض السرطان، عن عمر يناهز 37 عامًا. ولد بالقاهرة في 22 نوفمبر 1960 م. وكان الراحل قد ارتبط بالعمروسي في مطلع التسعينيات، بحيث استمرت مدة وجيزة لا تتجاوز 8 سنوات قبل وفاته، وأسفرت الجمعية عن ابنته الوحيدة نازلي التي اتهمت فيما بعد في ما يسمى بقضية فيرمونت.

ابنة نهى العمروسي

ابنة الفنانة نهى العمروسي، نازلي مصطفى حامد، فتاة مصرية تبلغ من العمر 29 عامًا، من مواليد القاهرة عام 1997 م. وتجارة المخدرات التي تعتبر من أعقد القضايا في تاريخ القضاء المصري، حيث تم استدعاؤها من قبل النيابة العامة للشهادة ثم القبض عليها، وبعد تسعة أشهر من التحقيقات ثبت براءتها. فشلت في تربيتها، مشيرة إلى أن ابنتها تعرضت للظلم.

من هو زوج نهى العمروسي ويكيبيديا ، هي الفنانات التي حظيت بشعبة كبيرة كونها من النجوم الاولى داخل المسرح الفني والتمثيل المصري وصولاً وظهرت خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي ، ومن العروف أنها تبلغ من العمر 59 عام ، ويعتبر الفنان المصري الراحل مصطفى كريم هو زوجها .