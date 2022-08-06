من هو زوج هادية غالب السيرة الذاتية ، قد أثار اهتمام العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات الاعلامية حول التعرف على زوج هادية غالب السيرة الذاتية وأهم المعلومات عنه ، وهي من الشخصيات العاملة كمدونة، التي عادت خلال الأوقات الأخيرة إلى دائرة الجدل بين المتابعين ، بعد أن قدمت بوركينيًا جديدًا من تصميمها ، والموضوع المثير للجدل هو سعره التخيلي،تابعوا معنا .

معلومات عن هدية غالب

هادية غالب شخصية ناجحة في العديد من المجالات المختلفة ولديها مجموعة من الأنشطة المتميزة، فهي تتمتع بالكثير من السياحة والسفر وتتمتع بمهارة عالية في مجال الموضة، ناهيك عن أنها تعتبر شخصية مؤثرة وريادية. لكنها تقيم منذ بعض الوقت في دبي، الإمارات العربية المتحدة. بدأت هادية حياتها المهنية ونشاطها البارز من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، واستطاعت تكوين العديد من العلاقات الاجتماعية وعملت على توسيعها، حيث كانت من أبرز المتخصصين في تقديم المشورة في مجال الموضة.

سيرة هادية غالب

برزت هادي في مجالات عديدة ومختلفة جعلتها من الشخصيات المشهورة على المستوى المحلي، الأمر الذي دعا إلى التعرف عليها أكثر. فيما يلي مجموعة من أهم المعلومات التي وردت عنها على النحو التالي

الاسم الكامل هدية طارق صادق غالب.

الاسم الانكليزي هدية غالب.

تاريخ الميلاد 24 يناير 1996 م.

محل الميلاد القاهرة – جمهورية مصر العربية.

مكان الاقامة دبي – الامارات العربية المتحدة.

العمر تبلغ الآن 26 سنة.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

الأصل مصري.

العرق عربي.

المؤهل خريج كلية الاقتصاد.

ألما ماتر الجامعة الأمريكية / جمهورية مصر العربية.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى هادية تتحدث الإنجليزية واللهجة المصرية والفرنسية بطلاقة.

المهنة رجل أعمال، مصمم أزياء.

سنوات نشاطها بدأت نشاطها من عام 2014 م وحتى الآن.

من هو زوج هدية غالب

زوج هادية غالب هو جيمي تقي الدين، رجل أعمال ورجل أعمال من أصل لبناني وجنسية. ولم تقدم هدية معلومات أو تفاصيل متعمقة عن زوجها، لكن وفقًا لمصادر عدة اتضح أنه في الثلاثينيات من عمره، ويقيم معها الآن في الإمارات العربية المتحدة. اتضح أنه أحد مؤسسي شركة دبي العالمية، ووفقًا لما يتم تداوله في الصور، فإن جيمي لديه العديد من الأنشطة والهوايات المختلفة مثل الفروسية والدراجات النارية والتزلج على الماء. غالي الثمن، وجعلها رومانسية لدرجة أنه ركع أمامه وفاجأها بها.

من هو والد هادية غالب

المهندس طارق صادق غالب هو والد هدية غالب، وهو مواطن مصري من أصل مصري. الأولى التي نجحت فيها، وأشارت هادية إلى أن والدها كان دائمًا من أصحاب الدخل المرتفع، لكن الوضع لم يدم طويلًا على ذلك، حتى أصبح وضعهم المالي كما كان من قبل، باستثناء أن مهارة والدها وكفاءته جعلت يعيد بناء نفسه مرة أخرى ليعمل على تشكيل شركته الخاصة.

حساب هادية غالب على انستجرام

لا شك أن هدية تنشط على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لكن أبرزها حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث يتابعها أكثر من مليوني متابع من مختلف دول العالم.، ويمكنك زيارة حسابها الرسمي على انستجرام من خلال الرابط التالي “Live، حيث تعمل على مشاركة متابعينها بالعديد من الصور والأنشطة التي تقوم بها خلال حياتها اليومية، بالإضافة إلى الأماكن التي تذهب إليها وما يتعلق بها. موضه.

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