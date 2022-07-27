من هو زوج هيدي كرم السيرة الذاتية

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من هي هايدي كرم

هيدي كرم ممثلة وإعلامية من أصل مصري. ولدت هايدي في حي شبرا بالعاصمة المصرية القاهرة في 27 أغسطس 1980 م. كان بدايتها الفنية كنموذج في الإعلانات. امتلكت هايدي كرم شخصية فريدة بالإضافة إلى جمالها اللافت، وهو ما أهلها للعمل في التلفزيون، لتقديم برامج متنوعة على الشاشة الصغيرة، ونجحت كرم في التمثيل في أدوار ثانوية، وهي اليوم من أكبر الممثلات الشابات في العالم. الساحة المصرية.

من هو زوج هايدي كرم

هايدي كرم منفصلة عن زوجها السابق، ولم تدخل القفص الذهبي بعد الانفصال، وصرحت هايدي بأنها تزوجت في سن مبكرة، لكن زواجها لم يدم طويلا، وأنها كانت تحترم زوجها السابق. -الزوج، وأن علاقة الصداقة ما زالت قائمة بين العائلات، لكنها لم تربطها بعده قط من منطلق القلق على تربية ابنها “نديم”، الجدير بالذكر أن هيدي كرم شاركت متابعيها محادثة خاصة عبر قصص انستجرام و قالت إنه ليس لديها مشكلة في الارتباط برجل مختلف عن دينها، لأنها تؤمن بانفتاح الأديان، لكنها لا تقبل أن يكون زوجها أصغر منها.

زوج هايدي كرم السابق

شخصية زوج هايدي كرم الأول مجهولة في وسائل الإعلام، حيث تحجب النجمة تفاصيل حياتها الخاصة عن دائرة الشهرة، وكل ما يُعرف عنه أنه بعيد عن الوسط الفني والإعلامي، وذلك هو والد ابنها الوحيد “نديم”. انفصلت هايدي عن زوجها منذ أكثر من عشر سنوات. ولم تذكر في أي مقابلة صحفية أو حوار سبب هذا الانفصال، إذ تحافظ على شهرة والد ابنها بعيدًا عن وسائل الإعلام.

هايدي كرم انستغرام

يعتبر حساب هايدي كرم من الحسابات النشطة على موقع انستجرام، وخلال الساعات الماضية أجابت على جميع أسئلة متابعيها، وأشاد جمهورها بتواضعها وأخلاقها الحميدة، فيما غادر آخرون غرفتها للنصيحة أو الحوار، ويمكن الوصول إلى حساب هايدي كرم على انستجرام لرؤيتها الجديدة. .

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