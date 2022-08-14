من هو زوج وزيرة الهجرة المصرية السيرة الذاتية ، سعى الكثير من الأشخاص داخل الجمهورية العربية المصرية حول التعرف على أهم المعلومات التي تتعلق بحياة وزيرة الهجرة المصرية والتعرف على زوجها ، مما دفع بهم بالبحث عبر صفحات التواصل الاجتماعية ، وعبر الصحف والمجلات ، ويرجعل ذلك الى قيام رئيس مصر عبد الفتاح السيسي بعمل تشكيل وزاري جديد في جمهورية مصر العربية ، بحيث تختص بشؤون الهجرة المصرية ، تابعوا معنا .

من هو وزير الهجرة المصري – ويكيبيديا

وزيرة الهجرة المصرية الجديدة هي سهى سمير ناشد التي تسلمت المنصب يوم السبت 13 أغسطس 2022 م حتى هذه اللحظة. الديانة الإسلامية، وهي تقيم حاليا في محافظة القاهرة. التحقت بدراساتها الجامعية في جامعة عين شمس، وحصلت على بكالوريوس في اللغة الإنجليزية عام 1988 م. ثم عملت ملحقًا دبلوماسيًا بالمعهد الدبلوماسي في مصر عام 1989 م، وعُينت في عدد من المناصب الهامة.

سيرة سهى ناشد

وفيما يلي أبرز المعلومات عن وزيرة الهجرة المصرية الجديدة سهى سمير ناشد

الاسم الكامل سهى سمير ناشد.

الاسم المستعار سهى ناشد.

مكان الميلاد محافظة القاهرة، جمهورية مصر العربية.

تاريخ الميلاد ولدت عام 1966 م.

العمر 65 سنة.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

العرق عربي.

الدين والمعتقد الإسلام.

المهنة والنشاط دبلوماسي، سياسي.

ابرز المناصب وزير الهجرة المصري.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج غير معروف.

اللغة الأم العربية “اللهجة المصرية”.

لغات أخرى الإنجليزية.

من هو زوج وزير الهجرة المصري ويكيبيديا

لم يتم التعرف على زوج وزيرة الهجرة المصرية الجديدة سهى سمير ناشد حتى هذه اللحظة. جدير بالذكر أنها تعتبر من الشخصيات التي حققت نجاحًا وشهرة، خاصة في توليها العديد من المناصب، مثل منصب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في أيرلندا من عام 2015 إلى عام 2022، وكذلك منصب وزير. مفوضة الوفد المصري لدى الأمم المتحدة من عام 2006 حتى عام 2022، عندما فضلت إبقاء حياتها الشخصية والعائلية بعيدة عن وسائل الإعلام.

من هو وزير الهجرة المصري الأسبق

وزيرة الهجرة المصرية السابقة نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف، التي شغلت المنصب من 19 سبتمبر 2015 حتى 13 أغسطس 2022 م. ولدت في جمهورية مصر العربية في 13 أغسطس 1969 م، تبلغ من العمر 53 عامًا، وتحمل الجنسية. مصرية، مقيمة هناك، وتعتنق الديانة المسيحية. التحقت بالعديد من الجامعات، مثل مدرسة سان جان تيد بالإسكندرية، ودرست وحصلت على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد عام 1991 م. متزوجة من المهندس هاني وأنجبت منه ثلاثة أطفال.

تشكيل الحكومة الجديدة في مصر 2022

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بعد الاطلاع على قرارات مجلس النواب المصري يوم السبت 13 أغسطس 2022 م داخل جمهورية مصر العربية، تحديد وتعديل العديد من الوزراء ومنح الوزراء ذوي الاختصاص أدوارهم الرسمية. وفيما يلي أسماء الوزراء الجدد في مصر

سهى ناشد وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج.

رضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم.

خالد عبد الغفار وزيرا للصحة.

أيمن عاشور وزيرا للتربية والتعليم العالي.

عاطف سويلم وزيرا للري والموارد المائية.

احمد عيسى طه وزيرا للسياحة والاثار.

الفريق محمد عباس حلمي هاشم وزيراً للطيران المدني.

حسن محمد شحاتة وزير القوى العاملة.

احمد سمير وزيرا للصناعة والتجارة.

اللواء هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية.

نيفين يوسف الكيلاني وزيرة الثقافة.

محمود كمال عصمت وزيرا لقطاع الاعمال العام.

اللواء محمد صلاح الدين وزيرا للانتاج الحربى.

من هو زوج وزيرة الهجرة المصرية السيرة الذاتية ، والتي تعد الوزيرة التي قام بوضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قيامه بتشكيل وزارة الهجرة التي تتعلق بالشعب المصري ، وأوضحنا أهم المعلومات عن الديبلوماسية المصرية سها سمير التي تولت منصب وزير الهجرة الجديد .