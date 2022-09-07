من هو زوج وفاء الغامدي ، في يوم الثلاثاء في السادس من شهر سبتمبر لعام 2022، نشر خبر وفاة ومقتل معلمه سعودية اسمها وفاء الغامدي، حيث كان هذا الخبر من الاخبار السلبية على الشعب السعودي، فقد كانت وفاء الغامدي مثالا للأخلاق والنزاهة والادب وحسن المعاملة، وقيل ان من قتلها هو زوجها، و بالحديث عن زوجها الذي قتلها هو رياض عبد الرحمن الغامدي.

وفاء الغامدي ويكبيديا

وفاء الغامدي هي مدرسه سعودية تعمل في منطقه حي الصفا في مدينه جدة، حيث ولدت في هذه المدينة وترعرعت فيها وأصبحت مدرسه في احد المدارس التعليمية، ونالت احتراما كبيرا وحبا كبيرا من الطلبة، وقد ظهر خبر وفاتها من زوجها والجدير بالذكر ان وفاء الغامدي تمتلك حسابا على تويتر تنشر العديد من التغريدات التي تدور في عقلها، وكان لها حبا كبيرا من الطلبة والمعلمين زملائك.

من هو زوج وفاء الغامدي

و بالحديث عن زوج وفاء الغامدي فهو السيد رياض عبد الرحمن الغامدي، حيث انتشرت عبر الصحف المحلية والعالمية مقتل المعلمة وفاء الغامدي التي تمتلك عددا من الأبناء، وهي الفتاه الأصغر بين اخواتها، فقام زوجها رياض عبد الرحمن الغامدي بالدخول عليها الى المطبخ وقتلها بدون رحمة.

السيرة الذاتية وفاء الغامدي

وبالحديث عن السيرة الذاتية لوفاء الغامدي فهي معلمه ولدت في حي الصفا في مدينه جدة، وتزوجت وانجبت أطفالا وقد قتلها زوجها بعد ان طلبت منه الخلع بعضًا من سيرتها الذاتية:

الاسم: وفاء الغامدي.

المهنة: مُعلمة.

الحالة الاجتماعية: متزوجة.

اسم الزوج: رياض عبدالرحمن الغامدي.

الجنسية: تحمل الجنسية السعودية.

مكان الميلاد: المملكة العربية السعودية.

الديانة والاعتقاد: تعتنق الديانة الإسلاميّة.

حقيقة وفاة المعلمة وفاء الغامدي

وبحقيقه وفاة المعلمة وفاء الغامدي فقد قامت الشرطة بالتحقيق في ملابسات هذه الجريمة التي قتلت فيها وفاء الغامدي، حيث قالت بعض الصحف والاخبار انها طلبت منه الخلع فهذا اثار غضبه ما جعله يقوم بقتلها بدون رحمة، وطعنها العديد من الطعنات بالسكينة، وقعت قتيلة اثر هذه الجريمة الموحشة.

انتشار مثل هذه الاخبار السلبية على المجتمع العربي وكثرة القتل انما يدل على انعدام الشرف والأخلاق وانعدام الدين الذي ينفي ويقمع اي من هذه الجرائم البشعة.