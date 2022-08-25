من هو زوج يارا صبري ويكيبيديا ، أثار الاهتام من قبل العديد من الأفراد داخل الوطن العربي للتعرف على أهم المعلومات التي تتعلق بالحياة الشخصية للفنانة يارا صبري ، والتي حققت العديد من النجاحات داخل العالم الفني ، وهي فنانة من اصول سورية ، عملت داخل العديد من الأعمال الفنية في المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما ، تابعوا معنا للتعرف على من هو زوج يارا صبري .

من هي يارا صبري – ويكيبيديا

يارا صبري ممثلة سورية، ابنة الفنان سليم صبري، ووالدتها الفنانة ثراء ديسي. عزفت على البيانو في المعهد العربي للموسيقى، بدأت مشوارها الفني منذ عام 1989، بمشاركتها في مسلسل The Orange Tree، ثم شاركت في العديد من الأعمال الفنية في المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما، وخلال عام 1998 انضمت إليها بصفة شخصية. عضو نقابة الفنانين السوريين.

سيرة يارا صبري

تتضمن سيرة يارا صبري المعلومات الهامة التالية

الاسم الكامل يارا سليم صبري.

الاسم الانكليزي يارا صبري.

الجنسية سوري.

تاريخ الميلاد 3 مارس 1971 م.

مكان الميلاد دمشق، سوريا.

العمر 51 سنة.

العلامة الفلكية برج الحوت.

المهنة ممثلة.

تصنيف المسلسل دراما.

سنوات النشاط منذ عام 1989 م حتى الآن.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة ماهر صليبي.

اسم الأب سليم صبري.

اسم الأم ثانا دبسي.

عدد الاطفال اثنان.

اسماء الاولاد كرم ورام.

من هو زوج يارا صبري – ويكيبيديا

زوج يارا صبري هو الممثل والمخرج السوري ماهر الصليبي. ولد في الثاني عشر من شباط عام 1961 م في مدينة حماة السورية. عمره 61 سنة. تزوج من يارا صبري وأنجبا منها كرم ورام، تخرجتا في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 1986، وعملت أستاذاً في هذا المعهد لمدة 10 سنوات. عضو نقابة الفنانين السوريين. شارك في العديد من المهرجانات السينمائية، وحصل على العديد من الجوائز منها جائزة من مهرجان بغداد السينمائي الدولي، وجائزة من مهرجان القاهرة. .

ديانة يارا صبري

يارا صبري فنانة سورية تعتنق الدين الإسلامي، ولغتها الأم العربية. نشأت في مدينة دمشق في الجمهورية السورية. بدأت حياتها الفنية في سن مبكرة عندما كانت تبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا، ولها مسيرة طويلة في مشاركتها في الإذاعة والتلفزيون والسينما، حيث بلغت نحو 33 عامًا.

يارا صبري والثورة السورية

شاركت يارا صبري في توقيع بيان الحليب مع عدد من الفنانين، والهدف من هذا البيان هو إيصال مساعدات على شكل حليب أطفال وغذاء ودواء للأطفال في درعا بعد استيطان الجيش السوري في درعا. إطلاق سراح معتقلين اعتقلهم الجيش السوري خلال مشاركتهم في مظاهرات 2012.

أعمال الفنانة يارا صبري

قدمت يارا صبري العديد من الأعمال الفنية سواء في التلفاز أو السينما أو الراديو أو المسرح، ومن هذه الأعمال ما يلي

على التلفاز

العروس.

النارنج.

الجذور لا تموت.

إسورة.

أخوات.

ستائر الصمت.

خيانة الزمان.

الأبناء والأمهات.

قيد.

خان الحرير.

جمل. الثريا.

أماه في رقابك.

الغريب والنهر.

المواسم الأربعة.

جلد الثعبان.

قطار لمسافات قصيرة.

سحر الشرق.

حاجز الصمت.

حب الناس.

في ليالي التلفزيون

حبة زرقاء

أنا لم أعد طفلاً.

الوحل

حقيبة رأس السنة الجديدة.

ستائر الصمت.

جدران باردة.

نزهة خانم

أتمنى أن يكون ذلك.

على الراديو

شهرزاد.

الطاحونة.

مدينة النور.

هم في عيون الأدب.

ورد وياسمين وغار.

صباح بسمة.

في المسرح

أوهام.

الكلام الصامت.

مات ثلاث مرات.

الفاصل الزمني.

الرقصة الأخيرة.

تحت السماء.

من الافلام

مرحبا عبر الشوكولا.

ظلال النساء المنسيات.

من البرامج

الجوائز والتكريمات التي حصلت عليها يارا صبري

حازت يارا صبري على العديد من الجوائز لإتقانها أدوارها التمثيلية، منها ما يلي

جائزة أدونيا للدراما السورية عام 2004 عن دورها في المسلسل الفلسطيني التغريبة كأفضل ممثلة.

جائزة أدونيا عام 2010 عن دورها في مسلسل تخت شرقي.

من هو زوج يارا صبري ويكيبيديا ، كما تعرفنا على ان الفنانة يارا صبري هي أحد الشخصيات البارزة في مجال الفن والتمثيل ، والتي عرفت بتحقيق العديد من الأعمال الفنية والتي حازت على شعبية كبيرة من قبل المتابعين داخل الوطن العربي ، ويعتبر زوج يارا صبري هو الممثل والمخرج السوري ماهر الصليبي .