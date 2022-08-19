من هو زيد الراشد السيرة الذاتية ، قد أثار الهام الكثير من الأفراد المتابعين والمعجبين بالفنان الشهير العرافي زيد الراشد ، والذي حازة على شهرة كبيرة نتيجة الأغاني التي قام بنشرها باستخدام اللهجة العراقية مما دفعت به الى حصد الملايين من المشاهدات ، حيث يعد من اكثر الفنانين الذين شكلو قاعدة جماهرية كبيرة ، وجاءت التسائلات حوله نتيجو الاعلان الاأخير بخطوبته من الفنانة صبا ابراهيم ، تابعوا معنا .

من هو زيد الراشد على ويكيبيديا

زيد الراشد فنان عراقي في الثلاثينيات من عمره مسلم دين. اشتهر في العالم العربي بعد أن تلقت أغنيته (الله مذل) 12 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب في عام 2015. ثم تبعتها أغانيه وازداد عدد معجبيه، وأصبح لديه قاعدة جماهيرية كبيرة. على مستوى العراق والوطن العربي ككل، حيث لقي استقبالا حسنا بسبب لهجته العراقية وطريقته الشعبية في الغناء.

سيرة زيد الراشد

تمثلت سيرة الفنان زيد الراشد في المعلومات المقدمة عنه على النحو التالي

الاسم زيد الراشد.

العمر منتصف الأربعينيات.

الحالة الاجتماعية متزوج.

مكان الميلاد البصرة، العراق.

بلد الإقامة الولايات المتحدة الأمريكية.

الجنسية عراقي.

المهنة مطربة.

سنوات النشاط من 2015 م حتى الآن.

دين الاسلام.

اللغات العربية والإنجليزية.

من هي صبا ابراهيم زوجة زيد الراشد – ويكيبيديا

صبا ابراهيم هي إحدى الممثلات العراقيات. ولدت في اليوم السادس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) 1982 م وهي تبلغ من العمر أربعين سنة. وحظيت بدعم كبير لموهبتها من المخرجين نبيل يوسف وجلال كامل والفنان محسن العلي، بعد ظهورها لأول مرة في فيديو كليب مع الفنانة. حاتم العراقي، وتحولت للمشاركة في الأعمال الفنية التلفزيونية، وفي المسرح أيضا. أمضت العشرينيات من عمرها في سوريا، بسبب الحرب الأمريكية على العراق، لكنها عادت إلى وطنها العراق بعد وفاة والدها عام 2012.

زيد الراشد انستغرام

ينشط الفنان زيد الراشد على مختلف منصات التواصل الاجتماعي سواء انستجرام أو فيسبوك أو منصة اليوتيوب. عربي، ويمكن متابعته عبر الرابط التالي ““.

من هو زيد الراشد السيرة الذاتية ، يعد الفنان زيد الراشد أحد المطربين العراقين والذي حازة على شهرة واسعة نتيجة الأغاني التي تميزت باللهجة العراقية والشعبية ، حيث أعلن عن خطوبته من الفنانة صبا ابراهيم العراقية .