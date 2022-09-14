من هو سامر اسماعيل ويكيبيديا،يعتبر الفنان البارز والمشهور السوري سامر إسماعيل من اشهر الشخصيات اللامعة في الوسط الفني وقدم الكثير من الاعمال الفنية المميزة والناجحة والتي حققت نجاح واسع حول العالم واكتسب الممثل سامر إسماعيل قاعدة جماهيرة واسعة حول العالم من خلال الاعمال الفنية التي قام بها طوال مسيرته الفنية وانه متزوج من عارضة الازياء السورية مايا البكري.

سامر اسماعيل ويكيبيديا

سامر إسماعيل ممثل سوري ولد في مدينة حمص السورية في 8 تموز 1985. تصاعدياً ليكون في الوقت الحاضر أحد أبرز نجوم الوطن العربي في الدراما السورية.

سامر اسماعيل السيرة الذاتية

تتضمن سيرة الفنان سامر إسماعيل النقاط التالية

الاسم الحقيقي سامر جمال إسماعيل.

اسم الأب جمال إسماعيل.

تاريخ الميلاد من مواليد 8 يوليو 1985 م.

العمر 37 سنة.

مكان الميلاد حمص، سوريا.

الجنسية يحمل الجنسية السورية.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة مايا بكري.

عدد الاطفال روي وريان.

المؤهل درست التمثيل والإخراج.

ألما ماتر المعهد العالي للفنون المسرحية.

اللغة الأم العربية.

اللغات الثانوية اللهجة السورية والإنجليزية.

المهنة ممثل.

سنوات النشاط بدأ العمل في عام 2002 حتى الآن.

زوجة سامر اسماعيل

تزوج الممثل السوري سامر إسماعيل من مصممة الأزياء مايا البكري، وهي صربية الجنسية ومن أصل سوري، عام 2017، حيث التقيا في مدينة صربيا واستغرقت قصة حبهما عامين. لطالما شارك الفنان سامر إسماعيل صوره على صفحته الرسمية على إنستجرام.

أبناء سامر اسماعيل

للممثل سامر إسماعيل ولدان من زوجته مصممة الأزياء مايا البكري. تزوجا رسميا عام 2017، بعد إعلان الفنان سامر إسماعيل خبر زواجه رسميا

روي سامر اسماعيل.

ريان سامر اسماعيل.

ديانة سامر اسماعيل

اعتنق الفنان والممثل السوري سامر إسماعيل الدين الإسلامي، حيث ولد ونشأ في أسرة إسلامية محافظة في مدينة حمص السورية، بالإضافة إلى أن عائلته كانت عائلة فنية تحب الفن، حيث يعتبر والده هو الفنان التشكيلي المعروف جمال إسماعيل.

انستغرام سامر اسماعيل

الحساب الرسمي للممثل سامر إسماعيل يتم متابعته مباشرة عبر منصة “إنستجرام” حيث يتابعه أكثر من نصف مليون متابع. من خلال حسابه الشخصي يشارك مقاطع فيديو وصور شخصية أو عن أعماله الدرامية الجديدة.

الفنان سامر إسماعيل من اشهر الشخصيات اللامعة في الجمهوية السورية وقدم الكثير من الاعمال الفنية المميزة طوال حياته وتزوج الفنان سامر إسماعيل من عارضة الازياء السورية مايا البكري عام 2017م ومعتنق الديانة الاسلامية كما ويبلغ الفنان سامر إسماعيل من العمر نحو 37 سنة.