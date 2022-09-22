من هو سعدون إبراهيم المغربي، انتشر في الساعات القليلة الماضية عبر العديد من الصحف والمجلات المحلية والعالمية وعبر العديد من منات التواصل الاجتماعي خبر الافراج عن المغربي سعدون إبراهيم الذي تم اعتقاله في اكرانيا في اثناء الحرب الروسية الاوكرانية، وتم الافراج عنه اليوم بواسطات سعودية، ويحاول الجميع الانو الوصول الى من هو سعدون إبراهيم المغربي الذي تم الافراج عنه اليوم.
من هو سعدون إبراهيم المغربي ويكيبيديا
اسمه الكامل هو سعدون إبراهيم، ولد في المملكة المغربية العربية، في مدينة مكناس، في عام 2001م، اي انه يبلغ من العمر 21 عاما، ويحمل سعدون ابراهيم الجنسية المغربية، والجنسية الاوكرانية، ويعتنق الديانة الاسلامية، ويدرس سعدون في كييف في كلية علوم الفضاء، وتم توجيه العديد من التهم له من قبل القوات الموالية لروسيا، وحكم عليه بالاعدام برفقة اثنين من الجنود البريطانيين، ولكن تم الافراج عنه اليوم بوساطة سعودية.
مغربي محكوم بالإعدام في أوكرانيا يعانق الحرية بوساطة سعودية
تم القبض في شهر ابريل من عام 2022م على سعدون إبراهيم المغربي، من قبل سلطات دونيتسك الانفصالية بأوكرانيا، التابعة حاليا لروسيا، برفقة اثنين من المقاتلين البريطانيين، وبعد محاكته بتهمة المقاتلة بجانب الجيش الاوكراني تم الحكم عليه بالاعدام، وهذا ما جعل السلطات في المملكة العربية السعودية بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان بسرعة طرح مبادرة للافراج عن بعض المواطنين العرب والامريكين والبريطانين وعدم اعدامهم، وبالفعل نجعت البادرة، وتم نقل سعدون إبراهيم من خلال طائرة خاصة، وهو الان في السعودية، ويجهز ليتم نقله الى المغرب.
بوساطة سعودية.. إسدال الستار على قضية الطالب المغربي إبراهيم سعدون
اعلنت المملكة العربية السعودية يوم الاربعاء عن نجاح عملية اطلاق سراح الطالب المغربي سعدون إبراهيم في اوكرانيا، وتم القبض على الطالب سعدون إبراهيم وهو برفقة الجيش الاوكراني، وتم القبض عليه والحكم عليه بالاعدام من قبل القوات الموالية لروسيا، وصرح والد سعدون إبراهيم:
” ابني لم يقاتل يوما في صفوف الجيش الأوكراني ولم يكن يوما مرتزقا كما يتم الترويج له… إبراهيم سعدون حامل للجنسية الأوكرانية لأنه طالب بالمعهد الوطني ديالكتيك لعلوم الفضاء بمنحة مقدمة من المعهد نفسه” .
من هو سعدون إبراهيم المغربي، تم الافراج في يوم الاربعاء عن بعض من حكم عليهم بالاعدام في اقليم دونباس، وعلى رأسهم سعدون إبراهيم الطالب المغربي الذي تم القبض عليه في اوكرانيا، ويحاول الجميع معرفة من هو سعدون إبراهيم المغربي.