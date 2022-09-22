من هو سعدون إبراهيم المغربي، انتشر في الساعات القليلة الماضية عبر العديد من الصحف والمجلات المحلية والعالمية وعبر العديد من منات التواصل الاجتماعي خبر الافراج عن المغربي سعدون إبراهيم الذي تم اعتقاله في اكرانيا في اثناء الحرب الروسية الاوكرانية، وتم الافراج عنه اليوم بواسطات سعودية، ويحاول الجميع الانو الوصول الى من هو سعدون إبراهيم المغربي الذي تم الافراج عنه اليوم.

من هو سعدون إبراهيم المغربي ويكيبيديا

اسمه الكامل هو سعدون إبراهيم، ولد في المملكة المغربية العربية، في مدينة مكناس، في عام 2001م، اي انه يبلغ من العمر 21 عاما، ويحمل سعدون ابراهيم الجنسية المغربية، والجنسية الاوكرانية، ويعتنق الديانة الاسلامية، ويدرس سعدون في كييف في كلية علوم الفضاء، وتم توجيه العديد من التهم له من قبل القوات الموالية لروسيا، وحكم عليه بالاعدام برفقة اثنين من الجنود البريطانيين، ولكن تم الافراج عنه اليوم بوساطة سعودية.