من هو سعد مجيد السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من هو سعد مجيد السيرة الذاتية ، وهو أحد الشخصيات التي ارتبط اسمها بالأعمال الفنية في العالم العربي وهو من الشخصيات المشهورة في ذلك المجال ، قدم العديد من الإنجازات البرامج والأعمال الفنية في مختلف الدول العربية ، تابعوا معنا .

من هو سعد ماجد على ويكيبيديا

سعد مجيد ممثل عراقي ولد في مدينة بغداد ومن المرجح أن يكون في العقد السادس من عمره. بدأ مشواره الفني عام 1977 م في مجال الدبلجة، وشارك في عدة برامج منها برنامج “افتح يا سمسم”، توقف عن الدبلجة لفترة معينة بعد الأحداث التي مر بها. العراق وفي التسعينيات كان له خبرات عديدة في الأردن. ثم انقطع عن الفن حتى عام 2009 م، وشارك في أعمال الدبلجة في سوريا، ثم تحول بعد ذلك إلى عمل فني تلفزيوني، وقدم العديد من الأعمال الناجحة التي حظيت بنسبة متابعة كبيرة منها مسلسل الإيدز.

سيرة سعد مجيد

يعد سعد مجيد من أشهر الفنانين العراقيين في الوطن العربي، ومن أبرز الأعمال المتعلقة بسيرته ما يلي

الاسم الكامل سعد مجيد.

تاريخ الميلاد غير معروف.

محل الميلاد ولد في مدينة بغداد العراقية.

محل الاقامة الحالي دولة العراق.

العمر يرجح أن يكون عمره في الستينيات من عمره.

الجنسية عراقي.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

الحالة الاجتماعية منفصل

اسم الزوجة السابقة علاء حسين.

التحصيل الدراسي غير معروف.

الأطفال لا يوجد.

المهنة ممثل.

اللغة الأم العربية.

اللغات اللهجة العراقية.

سنوات نشاطه بدأ نشاطه الفني عام 1977 م حتى الوقت الحاضر.

تاريخ الوفاة 5 أغسطس 2022 م.

سبب الوفاة المعاناة من مرض عضال.

سعد مجيد كم عمره

ولم تذكر المصادر الرسمية أي تفاصيل عن عمره الحقيقي أو تاريخ ميلاده لكن عمره يقدر في عقده السادس. ولد ونشأ وترعرع في مدينة بغداد العراقية، حيث ينتمي لعائلة من أصول عراقية، وحصل على تعليمه الأساسي في دولة العراق. سافر سعد مجيد إلى عدة دول عربية، وبحسب طبيعة عمله في الدبلجة، فقد انقطع عن الفن لفترة معينة ؛ ثم عاد إليها لينضم إلى الفن التلفزيوني، ويقدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة في الوطن العربي.

من هي زوجة سعد ماجد

زوجة سعد ماجد هي الفنانة التشكيلية والممثلة العراقية علاء حسين. ولدت في مدينة بغداد العراقية عام 1980 م. درست في كلية الفنون الجميلة والفنون الجميلة. ثم دخلت عالم الفن بتشجيع ودعم من والدها، وأصبحت فيما بعد واحدة من أشهر الممثلات في الوطن العربي. تزوجت علاء والفنان سعد عام 2003 م بعد قصة حب طويلة بينهما، لكن هذا الزواج لم يصمد حيث أعلنت الفنانة طلاقها منه ؛ ومنذ ذلك الوقت، ظهرت شائعات كثيرة مفادها أن انفصالها عنه كان بسبب مرضه، لكن الفنانة لم تؤكد صحة هذا الخبر.

سبب وفاة سعد المجيد

توفي سعد مجيد بعد معاناته الطويلة من مرض عضال، وعانى الفنان من هذا المرض لسنوات عديدة، وكان دائمًا موجودًا في المستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم على أن يعلن ظهر يوم الجمعة 5 أغسطس، 2022 م. ونعى الفنان الكثير من محبيه ومعجبيه في الوطن العربي، وفقدت السينما العربية بوفاته أحد أبرز الفنانين الذين قدموا العديد من الأعمال الدرامية والدبلجة.

تفاصيل وفاة سعد مجيد على تويتر

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، ظهر الجمعة 5 آب 2022 م، وفاة الفنان سعد مجيد إثر إصابته بمرض عضال أصابته لفترة طويلة. يصلون بالرحمة والمغفرة، وأن يسكن الله في الجنة ويلهم أهله وأقاربه الصبر والسلوان. مع وفاته، فقد الفن العربي مكانته الفنية الناجحة. شارك في العديد من الأعمال في الوطن العربي.

تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول من هو سعد مجيد السيرة الذاتية و تفاصيل وفاة سعد مجيد على تويتر ، و تعرفنا على زوجة سعد ماجد وكم يبلغ من العمر والذي يقدر بقرابة الستين عام ، و سبب وفاة سعد المجيد .