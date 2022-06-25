من هو سعيد شنجريحة – اللواء سعيد شنيقريحة قائد القوات البرية الجزائرية المعين من قبل الرئيس الجزائري وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون.

ولد سعيد شانيقريحة في مدينة القنطرة بولاية بسكرة، وشارك في الحروب العربية ضد اليهود سواء حروب 1967 أو 1973.

قائد القوات البرية هو رئيس الأركان، وهو أعلى ضابط في التسلسل القيادي للقوات البرية الجزائرية. سعيد شانيقريحة يقود القوات البرية، منذ أيلول 2022 بعد إقالة الجنرال أحسين طافر المنصب السابق.

تمت ترقية سعيد شانغريحا إلى رتبة لواء عام 2003 ولم يُمنح أي رتبة بعد ذلك حتى عداله في أواخر عام 2022، عندما تم تعيينه * رائدًا * قائدًا للقوات البرية التي تشكل سبعين بالمائة من قوات الجيش. .

وظل بعيدًا عن العاصمة طوال هذه السنوات، حيث شغل منصب قائد المنطقة العسكرية الثالثة بشار تندوف في الجنوب الغربي.

عُرف عنه أنه صارم وكان مسؤولاً عن مخيمات تندوف وحضر مؤتمراتها. وهو الذي كفل الانتخابات وتوج تبون على رأس الجزائر خلفا لبوتفليقة.

من هو سعيد شانغريها