من هو سلطان الجلاوي ويكيبيديا، يعد سلطان الجلاوي شخصية معروفة وبارزة في الوطن العربي، خاصة في دول الخليج، عمل سلطان في مجال الفن، وقدم العديد من الأشعار والشيلات الرائعة والتي لاقت على اعجاب واهتمام الكثير من الأشخاص، كما يعد من أبرز الشخصيات التي ظهرت الفترة الأخيرة، مما أصبح محط اهتمام الكثير للتعرف على حياة سلطان الجلاوي بالتفصيل.

من هو سلطان الجلاوي ويكيبيديا

سلطان الجلاوي سعودي الجنسية ولد في المملكة السعودية حظي بشهرة واسعة جدا في الوسط الفني والشعري، كما وشارك في العديد من الأبيات الشعرية المهمة، وانتقد من أبياته الشعرية الكثير من الحكام السعوديين والسياسة السعدية، ولاسيما قرارات الأمير محمد بن سلمان ويرجع أصل سلطان الجلاوي الى آل فهيد وهي من أبر فخوذ قبيلة الشيابين.

اسم : سُـلطان ابن صَاهـد ابـن فَدغوش الـجلاوي.

اسم الشهرة: سلطان الجلاوي.

اللقب: سهم عتيبة.

تاريخ الولادة: ولد العام 1980 ـ

محلّ الولادة: هجرة الفريدة

الإقامة: بالمملكة العربية السعودية.

العمر: يبلغ من العمر 42 عامًا.

المعتق الديني: أهل السنة والجماعة.

اللغة الأم: اللغة العربية.

اللغات الأخرى: اللهجة السعودية.

سلطان الجلاوي وش يرجع

يرجع نسب سلطان الجلاوي الى قبيلة الشيابين وهي من قبائل السعودية، والتي تعود الى عصيبة البارزة في شبه الجزيرة العربية، حيث أن عائلة الجلاوي من العائلات المتعددة الأنساب ويوجد الكثير ممن ينتسبون الى هذه القبيلة لهم مكانة رفيعة في المملكة السعودية.

سبب سجن سلطان الجلاوي

تعرض الشاعر السعودي سلطان الجلاوي الى السجن في سجون السعودية، وذلك بسبب التحريض والاستهزاء والانتقادات التي وجهها الى الأمير السعودي محمد بن سلمان، وإثارة البلبلة بشكل كبير، حيث تم الحكم عليه هو ومجموعة من الأشخاص لمدة 5 ألى 10 أعوام، بسبب كافة التهم المنسوبة إليه.

يعد سلطان الجلاوي أحد أبرز الشعراء في السعودية قدم الكثير من القصائد والأشعار الرائعة والتي كان لها صدى بارز في المملكة، كما ووجه الكثير من الانتقادات على الحكومة السعودية، مما تعرض للسجن لفترة من الزمن.