من هو سلطان الجلاوي ويكيبيديا ، تسائل العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول أحد الأسماء التي برزت في الشعر الشعبي والخاص بشعر القلعة داخل المملكة ، والتي عرف بإعتقاله أثناء أدائه مسيرته الأدبية والشعرية ، وياتي ذلك نتيجة تورطه في الخرق القانوني طال رموز الحكومة الملكية في السعودية، حيث كان برفقته عدد ثلاثة من أصحابه الشعراء الأخرين في أحد جلسات الحوار ، وبالتالي سنتعرف على من هو سلطان الجلاوي ويكيبيديا ، تابعوا معنا .

من هو سلطان الجلوي

سلطان الجلوي شاعر سعودي في بداية الخمسينيات من عمره. يعتبر من أبرز الأسماء في الشعر النبطي وأدب الحوار. ظهر اسمه في الساحة الشعرية بفضل إبداعه وامتلاكه للأسلوب الأدبي المميز. مع تعصبه لقبيلته، حيث ظهر في فترة من الزمن بقصائد ضد حكام السعودية، مما تسبب في اعتقاله وغيابه لفترة من الزمن.

سيرة سلطان الجلوي

اكتسب سلطان الجلوي شهرة واسعة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أثار إعجاب محبي الحوار رغم صغر سنه، منذ نشأته في سن 25، وفي المراتب التالية قائمة من أبرز بيانات السيرة الذاتية للسلطان الجلوي وهي

الاسم الحقيقي سلطان بن سعيد بن فدغوش الجلوي.

اللقب سلطان الجلوي – باللغة الانجليزية “سلطان الجلوي”.

اسم الأم غير معروف.

المسمى الوظيفي سهم عتيبة.

تاريخ الميلاد من مواليد عام 1980 هـ الموافق عام 1400 هـ.

مكان الميلاد هجرة الفريدة – قرية العليا – السعودية.

الاقامة هجرة الفريدة – قرية العليا – السعودية.

العمر 42 سنة.

جنسيتي سعودية.

الحالة العائلية متزوج.

عدد الاطفال غير معروف.

المستوى الأكاديمي غير معروف.

اللغة الأم عربي – سعودي.

المهنة شاعر نبطي.

سنوات من النشاط بدأ الجلوي نشاطه الأدبي عام 2005 م وحتى يومنا هذا.

سلطان الجلوي كم عمره

الشاعر سلطان الجلوي عمره 41-42 سنة. ولد في هجرة الفريدة إلى الغرب من مركز حلبان وإلى الشرق من مركز الخصرة خلال عام 1400 هـ الموافق عام 190 م. بدأ مسيرته الأدبية منذ عام 2005 م واشتهر في غضون عامين، على الرغم من صغر سنه وقلة خبرته، بدأ بالحوار الشعر في سن الخامسة والعشرين. الشعراء القدامى والأسماء المشهورة في الساحة الأدبية، خاصة في المنطقة الشرقية، بيئة الولادة لكتاب شعر قلعة.

سلطان الجلوي ماذا سيعود

تعود سلالة السلطان الجلوي إلى الفهد، إحدى عشائر قبيلة شعيبين من قبيلة العتيبة، وهي قبيلة عدنان العربية المعروفة في شبه الجزيرة العربية. يعود سلالته الرئيسية إلى

ومعلوم عن الجلوي عامة أنهم من سلالات متعددة وليسوا من سلالة واحدة. ومن بينهم العتيبي والثبيتي والشيباني وغيرهم كثير، وهو ما أكده علماء الأنساب العرب.

سلطان الجلوي على تويتر

للشاعر سلطان الجلوي حساب رسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يشارك من خلاله جمهوره ومتابعيه مقتطفات من أحدث منشوراته في عالم الأدب والشعر وجلسات الحوار التي تنفرد في مقدمتها، وسط تفاعل. من أتباعه من عشاق أدب المقاطع الذين تجاوز عددهم عتبة 13 ألف متابع. هذا الشاعر يزور حسابه الرسمي على تويتر ويتابع آخر أعماله مباشرة “”.

من هو سلطان الجلاوي ويكيبيديا ، هو من الشعراء الذين حازوا على شهرة واسعة في مجال الشعر وخاصةشعر القلعة النبطي ، ويعتبر من أكثر الشعراء بروزاً في الساحات الشعبية في المملكة ،و ياتي سبب اعتقاله القصائد الشعرية صد الحكومة القائمة في المملكة السعودية .