من هو سلطان النيادي السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال من هو سلطان النيادي السيرة الذاتية ، أحد أبرز الشخصيات والاسماء اللامعة في الوطن العربي والعامل في مجال الفضاء تمكن خلالها من استثمار مواهبه وخبراته العلمية وأصبح النيادي حديث الشارع خلال الساعات القليلة الماضية ، تابعوا معنا في التالي .

من هو سلطان النيادي

سلطان النيادي رائد فضاء إماراتي حاصل على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات وهندسة الاتصالات من جامعة برايتون البريطانية. منحته جامعة جريفيث الأسترالية درجة الماجستير في أمن المعلومات وكذلك الدكتوراه في نفس التخصص الذي قدم فيه أطروحة ضد تسرب المعلومات، وله عدة أبحاث متخصصة في أمن المعلومات. تم مشاركته على مواقع الويب الدولية. وشارك النيادي في برنامج رواد الفضاء الإماراتي برفقة زميله المهندس هزاع المنصوري، وحصل على شارة رائد الفضاء من مركز جونسون “ناسا”.

من هي سيرة سلطان النيادي

خضع سلطان النيادي للتدريب في علوم الفضاء داخل مركز يوري غاغارين الروسي للتدريب في مدينة أنجو الروسية بموجب اتفاقية إماراتية روسية، وفي الفصول التالية قائمة بأبرز سيرة حياة سلطان النيادي، كالآتي

الاسم والنسبة سلطان النيادي – باللغة الإنجليزية “سلطان النيادي”.

اسم الأب سيف النيادي.

اسم الأم غير معروف.

مولود 23 مايو 1981 م.

مكان الميلاد قرية أم غافة – العين – الإمارات.

مكان الإقامة الحالي مدينة العين – أبوظبي.

العمر 41 سنة.

الجنسية إماراتي.

دين الاسلام.

المؤهلات الأكاديمية بكالوريوس هندسة اتصالات وتقنية معلومات – ماجستير في تكنولوجيا المعلومات – دكتوراه في أمن المعلومات.

ألما ماتر جامعة برايتون، المملكة المتحدة – جامعة جريفيث، أستراليا.

اللغة الرسمية العربية – لهجة إماراتية.

لغات أخرى الروسية – الإنجليزية

المهنة رائد فضاء.

كم عمر سلطان النيادي

المهندس سلطان النيادي يبلغ من العمر 41 عامًا. ولد في قرية أم غافة بالعين في 23 مايو 1981 م. وفيها عاش طفولته في منزل جده حيث اعتاد مشاهدة النجوم من شرفة المنزل وكان يحلم بأن يصبح رائد فضاء في المستقبل. تلقى تعليمه العام الأول والثانوي في مدارس أم غافة، وهو نجل سيف النيادي المدرب في القوات الجوية الإماراتية، الذي التحق بقطاع القوات المسلحة، حيث تم إرساله لإكمال دراسته كمهندس اتصالات. .

سلطان النيادي، رائد فضاء

أكد بن زايد رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة بن راشد حاكم دبي سعي الدولة لتطوير المشاركة في مجال الفضاء. ستة أشهر مع وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” على متن كبسولة “space-X- Crew-6″، والتي من المقرر إطلاقها إلى الفضاء خلال شهر أبريل، بأمان العام المقبل، وبذلك أصبح النيادي أول رائد فضاء عربي القيام بمهمة طويلة الأمد، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

سلطان سيف النيادي انستغرام

يمتلك رائد الفضاء سلطان سيف النيادي حسابًا رسميًا على إنستجرام، يتابعه قرابة 45 ألف متابع، يتشارك من خلاله جمهوره ومحبيه من الإماراتيين والعرب الذين يفتخرون بإنجازاته مقتطفات من تدريباته ومذكراته الاحترافية، وسط تفاعل كبير بينه. ومعجبيه. قم بزيارة حساب Instagram الرسمي الخاص به مباشرة.

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