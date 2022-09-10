من هو سلطان بروناي ويكيبيديا، يعد سلطان بروناي أحدى أبرز الشخصيات السياسية المشهورة والمعروفة في الوطن العربي كما وأنه يعد من الشخصيات الثرية جدا، ويعيش في بندر سيري بيغاوان، حيث عمل سلطان بروناي في الكثير من المناصب السياسية وحقق خلالها الكثير من الإنجازات، خلال مسيرته الحياتية تزوج ثلاثة مرات ، وأنجب العديد من الأبناء مما جعل الكثير يهتم بالتعرف على حياة سلطان بروناي.

من هو سلطان بروناي

سلطان بروناي هو حسن بلقيه معز الدين وعد الله. يعتبر سلطان بروناي التاسع والعشرين. ولد في 15 يوليو 1946. تزوج ثلاث مرات في حياته. وكانت الزوجة الأولى الملكة مريم بنت عبد العزيز، والثانية الملكة صالحة، والثالثة الملكة أزريناس مظهر حكيم. لحسن بلقيه، الذي يصغره بـ 32 سنة، خمسة أبناء وست بنات، ويعتبر ابنه المهتدي بالله بلقيه وريثه لحكم بروناي.

سيرة حسن بلقيه

تتضمن سيرة حسن بلقيه ما يلي

الاسم الكامل حسن بلقيه معز الدين وعد الله.

تاريخ الميلاد مواليد 15 يوليو 1946.

مكان الميلاد بالعاصمة بندر سيري بيغاوان.

محل الإقامة قصر نور الإيمان.

العمر 76 سنة.

الجنسية بروناي

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

ألما ماتر الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست.

اسم الزوجة صالحة، مريم بنت عبد العزيز، أزريناز مظهر حكيم.

الأولاد كان لديه خمسة أبناء وست بنات.

المهنة سياسي.

من هي زوجة سلطان بروناي

زوجة سلطان بروناي حسن بلقيه هي صالحة ملكة بروناي. تزوجت من الملك حسن بلقيه عام 1965، وهي زوجته الحالية في سن 76. وله ثلاثة أبناء المهتدي بالله بلقيه، وعبدالملك بلقيه، وماجدة بلقيه. يذكر أن السلطان حسن البلقية تزوج خلال حياته ثلاث مرات من صالحة ومريم وأذرناز مظاهر حكيمة.

ما مدى ثراء سلطان بروناي

وبحسب مجلة فوربس الأمريكية، فإن ثروة سلطان بروناي حسن بلقيه تبلغ نحو 20 مليار دولار. يعتبر من أغنى أغنياء العالم، وكان من بين أغنى أغنياء العالم. كان قادرًا على بناء ثروته خلال فترة حكمه في بروناي، حيث عمل سابقًا في مجال الاستثمار.

أصل سلطان بروناي

تعود سلالة سلطان بروناي حسن البلقية إلى الشريف علي بن محمد بن بركات، بحسب رواية العائلة المالكة في بروناي، وهم من الأسرة الحاكمة في دولة بروناي، حيث كان كل فرد من أفراد الأسرة المالكة في بروناي. العائلة الحاكمة يطلق عليها اسم بلقيه.

يعد سلطان بروناي شخصية برونادية ويعد من الشخصيات الحاكمة في الدولة، ويعد سلطان من مواليد 1946، مسلم الجنسية ومتزوج ثلاثة من الزوجات، وتبلغ ثروة سلطان بروناي، و 20 مليار دولار. يعتبر من أغنى أغنياء العالم.