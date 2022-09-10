من هو سمير عارف ويكيبيديا،يعتبر سمير عارف إحدى أبرز الشخصيات المعروفة في المملكة السعودية، حيث عمل سمير في مجال الفن، وعمل مخرج لإخراج الكثير من الأعمال الفنية الرائعة والتي كان لها صدى واسع وكبير في شهرته الإعلامية، تزوج سمير عارم من الفنانة زارا البلوشي ولكن لم يستمر طويلا حتى تم الإعلان عن إنفصاله عنها مما زاد الإهتمام للتعرف على سمير عارف بشكل واسع.

من هو سمير عارف من ويكيبيديا

سمير عارف مخرج سعودي الجنسية. ولد في جدة وعمره الحالي 38 سنة. ولد في الثالث عشر من ديسمبر 1983 م. منذ عام 2008 ومن خلال مسلسل “السكات في قاعوبة” له عدد من الأعمال الفنية في الدراما الخليجية منها 37 درجة، وفيلم ظهر في فيلم كما قيل تم تكريمه في دبي. مهرجان سينمائي.

سيرة سمير عارف

يعتبر سمير عارف من ألمع الأسماء بين شباب الخليج وصناع السينما والدراما. لديه خبرات فنية عديدة أثبت خلالها نجاحه وأكد على ضرورة استثمار المواهب الوطنية في هذه الصناعة. الأسطر التالية تتضمن معلومات مستفيضة عن سيرة سمير عارف وهي

الاسم والنسبة سمير عارف – باللغة الإنجليزية “سمير عارف”.

اسم الأب ابراهيم عارف.

اسم الأم غير معروف.

تاريخ الميلاد 13 ديسمبر 1983 م.

مكان الميلاد جدة، المملكة العربية السعودية.

الإقامة الدائمة الرياض، المملكة العربية السعودية.

الجنسية سعودي.

الحالة الاجتماعية منفصل.

الدرجة العلمية بكالوريوس في المعلوماتية وتقنيات الحاسب الآلي.

المدرسة الحكومية في جامعات المملكة العربية السعودية.

اللغة الأم العربية.

المهنة مدير.

سنوات من النشاط بدأ عارف نشاطه في عالم الإخراج عام 2008 م – حتى الآن.

زوجة سمير عارف

انفصل سمير عارف عن عام 2022، عندما أعلن انفصاله عن زوجته من داخل الوسط الفني “زارا البلوشي”، علمًا أن الأخيرة لها شهرتها ونجاحها الفني، بعد أن ساهم في ترشيح اسمها في. أكثر من عمل سواء بتوجيه منه أو بتوصيات شخصية منه. الانفصال بين الزوجين بدون أطفال ودون معالجة الأسباب حفاظًا على سرية العلاقة الزوجية، وكان سمير عارف متزوجًا سابقًا من امرأة من خارج الوسط الفني تُدعى أم ريان، ولم يتم تحديد تفاصيلها.

سمير عارف من اي قبيلة

المخرج الشاب سمير عارف يعود إلى قبيلة بني حرب. كما لوحظ في نجد وبعض أجزاء شبه الجزيرة العربية أنها تتوزع خارجها في بعض الدول.

عمل سمير عارف

أدار سمير مجموعة من الأعمال الشبابية الناجحة التي حظيت بشعبية محلية وعربية قوية، منها

أيام الغبار.

الساكنون في قلوبنا.

والدة عبيد.

أنا آسف.

لعبة الشيطان.

المخرج سمير عارف انستغرام

سمير عارف، المخرج السعودي، لديه حساب رسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، يتابعه قرابة 54 ألف متابع من جميع دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص. نظرة عامة على محتواها من خلال زيارته مباشرة.

يعد سمير عرف أحدى الشخصيات التي لمع اسمهم الفترة الأخيرة في الساحة الفنية، وذلك لما يقدمه م العديد من الأعمال الفنية الرائعة والتي لاقت على إعجاب الكثير، والجدير بالذكر بأن سمير عارف يعود إلى قبيلة بني حرب وهي منالقابئل الكبيرة في السعوديىة