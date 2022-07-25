من هو سيرجي برين السيرة الذاتية / لقد سعى الكثير من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤالمن من هو سيرجي برين السيرة الذاتية ، والذي يعد من الشخصيات الذيت تميزوا بالشهرة فمن المعروف أن سيرجي برين قدم دعمًا ماليًا لماسك بشكل كبير خلال إطلاق مشروعه ، نتيجة كثيرة عدد المعجبين والقاعدة الجماهرية العالية ، قد تسائل جمهوره حول المعلومات حول من هو سيرجي برين السيرة الذاتية ، تابعوا معنا

من هو سيرجي برين

سيرجي برين رجل أعمال ومهندس ومخترع من أصل روسي، لكنه يحمل الجنسية الأمريكية. ولد سيرجي في عائلة محبة للعلم. والده أستاذ رياضيات ووالدته باحثة في شركة ناسا. كان بحثي هو إنشاء شبكة ويب وقام بتطوير هذا المشروع ليصبح شركة معترف بها في عام 1997. يعتبر برين اليوم أحد أكبر رجال الأعمال والتقنيين، وأصبحت Google واحدة من أكبر الشركات في جميع أنحاء العالم.

سيرة سيرجي برين

في ضوء ما سبق ذكره عن سيرجي برين نلخص أهم معلوماته من خلال النقاط التالية

الاسم والنسبة سيرجي ميخائيلوفيتش برين.

الاسم الانكليزي سيرجي ميخائيلوفيتش برين.

الاسم المستعار سيرجي برين.

مكان الميلاد موسكو، روسيا.

مكان الإقامة الحالي الولايات المتحدة الأمريكية

تاريخ الميلاد من مواليد 21 أغسطس 1973 م.

العمر 46 سنة.

الأصل يهودي روسي.

الجنسية يحمل الجنسيتين الأمريكية والروسية.

الدين يهودي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المؤهلات حاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في علوم الكمبيوتر والرياضيات، ودكتوراه. في علوم الكمبيوتر.

اللغة الرسمية الإنجليزية.

لغات أخرى الروسية، واللهجة الأمريكية.

المهنة مهندس ورجل أعمال ومخترع ومبرمج.

سنوات العمل بدأت من 1993 م حتى الوقت الحاضر.

الجوائز والتكريمات جائزة خدمة البحث المتميزة، جائزة أفضل ميزة بحث، جائزة أفضل محرك بحث عن الصور.

القيمة الصافية لسيرجي برين

قدرت ثروة الملياردير ورجل الأعمال سيرجي بريل بنحو 34 مليار دولار، وفقًا للمسح الاقتصادي لعام 2022. تمتلك برين أكبر عدد من الأسهم في هذه الشركة ليتم تصنيفها بين أفضل عشرين مليارديرًا حول العالم.

من هي زوجة سيرجي برين

الزوجة الحالية لسيرجي برين هي سيدة الأعمال والمحامية الأمريكية نيكول شاناهان. نشأت شاناهان في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت من الشخصيات العامة فيها بعد أن بدأت العمل كشريك في مراكز براءات الاختراع فيها. تعرفت نيكول على سيرجي خلال عملها وبلغت علاقتهما ذروتها في الزواج عام 2022. ومن الجدير بالذكر أن شائعات انتشرت حول علاقة سيرجي بزوجته وتعرضه للخيانة الزوجية.

زوجة سيرجي برين السابقة

الزوجة الأولى لسيرجي برين هي السيدة آن وجسيكي، وهي عالمة تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية. ارتبطت آن بسيرجي برين في عام 2007 م بعد علاقة حب طويلة، وكان لهما زوجته الأولى في عام 2008 م، ثم بفتاة أخرى في عام 2011 م، لكن علاقتهما وصلت إلى طريق مسدود بعد أن اكتشفت وجسيكي علاقة زوجها العاطفية مع زوجها. مدير التسويق في جوجل، وفي يونيو 2015 أعلن سيرجي خبر طلاقه من زوجته رسميًا.

سيرجي برين الانستقرام

لا يملك مدير جوجل سيرجي برين أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقضي هذا المهندس معظم وقته مهتمًا بعمله بعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، ويتحول متابعو الأخبار العالمية إلى أخبار رجل الأعمال سيرجي برين عبر الصحف الدولية أو المقابلات الصحفية. او ما يعلن عن انجازاته عبر منصة جوجل.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف من هو سيرجي برين السيرة الذاتية ، و حساب سيرجي برين الانستقرام ، و زوجة سيرجي برين السابقة ، و القيمة الصافية لسيرجي برين ، و من هي زوجة سيرجي برين .