من هو سيف محمد الزعابي ويكيبيديا ، تصدّر اسمه عناوين الصحف الرسمية في الإمارة منذ الساعات الأولى من صباح الأحد ، عقب إعلان القيادة في أبوظبي عن عزمها إعادة التمثيل الدبلوماسي الإماراتي في طهران إلى مستوى في الحقبة السابقة ، وما دفعنا للتعرف على سبب الأزمة السابقة في العلاقات بين الإمارة وإيران ، سنتعرف على أبرز التفاصيل حول ذلك الامر ، تابعوا معنا .

من هو سيف محمد الزعابي – ويكيبيديا

سيف محمد الزعابي سياسي ودبلوماسي إماراتي، يُقدر أنه في الستينيات من عمره، ولد في أبو ظبي خلال ستينيات القرن الماضي. يشغل منصب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية إيران الإسلامية منذ عام 2011، ولكن تم استدعاؤه من قبل حكومة أبوظبي منذ يناير / يناير 2016 م، وتتداول حاليًا أنباء رسمية حول إعادة التمثيل الدبلوماسي بين أبوظبي. وطهران وعودة السفير الزعابي إليها.

سيرة سيف محمد الزعابي

لا تزال بيانات السيرة الذاتية لسيف الزعابي قصيرة بعض الشيء، لكن من الممكن الآن تحديد تفاصيل سيرته الذاتية وهويته الشخصية وفقًا للهدايا التالية، وهي

الاسم والصلة سيف الزعابي – عربي “سيف الزعابي”.

اسم الأب محمد عبيد الزعابي.

اسم الأم غير معروف.

تاريخ الميلاد من مواليد ستينيات القرن الماضي.

مكان الميلاد أبو ظبي.

العمر في العقد السادس من العمر.

الجنسية الإمارات العربية المتحدة.

الجنسية إماراتي.

الديانة مسلم.

المذهب من أهل السنة والجماعة.

الحالة العائلية متزوج.

المهنة سياسي ودبلوماسي.

الدرجة العلمية درجة البكالوريوس.

اللغة الرسمية العربية – لهجة إماراتية.

اللغات الثانوية انجليزي – فارسي.

سبب تقليص الإمارات تمثيلها الدبلوماسي في إيران

تم تقليص التمثيل الدبلوماسي في أبوظبي والإمارات رداً على ما سمي بالتدخل الإيراني المستمر في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي، كما وصف في بيان الاستدعاء السابق للسفير بأنه سلوك غير مسبوق على جزء من إيران على المستوى الدولي، حيث تم تخفيض التمثيل إلى مستوى القائم بالأعمال. وقد أوكلت المهمة إلى السيد علي عيسى الزعابي بين عامي 2016-2022، وأعلن مؤخرًا إعادة العلاقات على مستوى السفير، ليعود سيف الزعابي إلى ممارسة مهمته المعتادة.

الإمارات تعلن عودة سفيرها إلى طهران قريباً

ولم تحدد سلطات أبوظبي موعدا دقيقا لعودة النشاط الدبلوماسي بينها وبين طهران إلى مستواه الطبيعي، لكنها أصدرت بيانا رسميا، صباح اليوم الأحد، وثقت فيه نيتها استئناف مهام سيف محمد الزعابي. كسفير للبلاد لدى إيران في الأيام المقبلة، وأكد البيان أن الخطوة تأتي في إطار حرص السلطات في الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية، وتنفيذاً لقرارها السابق بإعادة الدبلوماسية. إن التمثيل على مستوى السفير، لدفع تحسين العلاقات الثنائية ودفعها إلى الأمام بالتنسيق مع المسؤولين في الخارجية الإيرانية، لم يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

من هو سيف محمد الزعابي ويكيبيديا ، يعتبر سيف محمد الزعابي هو السفير الاماراتي والذي سيمثل دولة الغمارات في العاصمة طهران في ايران ، وجاء ذلك نتيجة إستئناف الإمارات الى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد فترة غنقاطاع دامت قرابة 6 سنوات .