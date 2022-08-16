من هو شايع العيافي ويكيبيديا .. وش يرجع العيافي، من المحتمل جدًا أن تكون عائلة العيافي من أكثر العائلات شهرة في المملكة العربية السعودية، إنها عائلة تضم روادًا وشخصيات ملفتة قاموا بالكثير لخدمة البلاد، وبهذه الطريقة ظهر التأثير الاستثنائي للأسرة في المنطقة الشمالية من شبه الجزيرة العربية، والتي كانت بداية لعائلة العيافي التي كانت معروفة في المملكة العربية السعودية منذ زمن بعيد.

من هو شايع العيافي

هو شاعر سعودي الاصل ترعرع في المملكة العربية السعودية، احب الشعر منذ نعومة اظافره وأبدع في القاء الشعر وتنوع اشكال شعره، هذا وقد ظهر شايع العيافي في العديد من البرامج التلفزيونية واللقاءات الصحفية التي كان لها الأثر البارز في جعل شهرته واسعة النطاق في كل العالم، وكان للشاعر القدير شايع العيافي دور في احياء التراث السعودي من لفتته الإبداعية في الشعر العربي بكل انواعه وباختلاف بحوره وجمال كلماته.

قصائد شايع العيافي ويكبيديا

تنوعت قصائد الشاعر القدير شايع العيافي وبرز دوره في العديد من القصائد الشعرية الجميلة ومن أهمها

قصيدة يوه.

قصيدة يا كوكب النور.

قصيدة الباير.

قصيدة مطروق اللثامي.

قصيدة وداعتك.

قصيدة يا ليل.

قصيدة بياع الغرام.

قصيدة يا اخوي.

قصيدة الموت.

قصيدة حبك معي.

وقد كتب ايضا الشاعر القدير شايع العيافي العديد من القائد التي تعد بالمئات.

من هو شايع العيافي ويكيبيديا .. وش يرجع العيافي

يرجع العيافي الى قبيلة سعودية الأصل عاشت في السعودية منذ مئات السنين وقد حصل العيافي على العديد من الاعجابات والشهرة الواسعة لما ظهر فيهم الشاعر المبدع شايع العيافي، بعد ان ظهر في التلفزيون عند اصدار العديد من القائد الرائعة والتي كانت لها الدور البارز في شهرته، ومن المعلوم ان لعائلة العيافي المكانة الكبيرة بين العائلات السعودية منذ قديم الزمان، لهذا كان الشاعر القدير هو نموذجًا على النجاح الذي اخرجته عائلة العيافي.

عُرفت هذه الأسرة بأنها إحدى العائلات التي انزلقت من المنطقة الشمالية لشبه الجزيرة العربية قبل أن تسقط داخل المملكة العربية السعودية ، وهذا هو الشيء الذي جعلهم يعيشون في منطقة إمارة مكة المكرمة. في الخارج لفترة طويلة وهذا معترف به