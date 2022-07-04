من هو شريف الشرقاوي ويكيبيديا، يعد شريف الشرقاوي من الشخصيات التي ظهرت على السوشيال ميديا الفترة الأخيرة، وذلك بعد زواجه من الفنانة السورية نسرين طافش، والتي انتشرت بعض الصور له هو وزوجته عبر منصات التواصل الإجتماعي، زمن خلال مقالنا سنتعرف بشكل أكبر على شخصية شريف الشرقاوي بالتفصيل.

من هو شريف الشرقاوي ويكيبيديا

شريف الشرقاوي مصري الحنسية، يعمل طبيب أسنان معروف في جمهورية مصر، مدرب يوغا، استطاع أن يبرز نفسه في مجاله حتى أصبح من الشخصيات المعروفة في مصر، تعرف على نسرين طافش عن طريق متابعة حالتها الصحية، وساعدها من التخلص من الضغوطات النفسية والعصبية التي كانت تعانيها، وبعد فترة تم الإعلان عن زواج شريف الشرقاوي من الفنانة نسرين طافش.

من هي نسرين طافش ويكيبيديا

تعتبر نسرين طافش ممثلة سورية الأصل، أصولها فلسطينية الجنسية، أبيها فلسطيني، وأمها جزائرية، مواليد 1982، التحقت نسرين بالمعهد العالي للمسرح عام 2002، ومن أول أعمالها الفنية مسلسل ربيع قرطبة والذي حققت من خلاله على شهرة واسعة جدا في الساحة الفنية، وبعدها قامت بالمشاركة في العديد من الأعمال الفنية الخاصة في مجال التمثيل.

زواج شريف الشرقاوي ونسرين طافش

تم التأكيد من قبل بعض المصادر المقربة من الفنانة نسرين طافش عن زواجها من الشاب شريف الشرقاوي، مدرب اليوغا، وذلك بعد نشر الفنانة نسرين بعض الصور الخاصة بها هي وزوجها شريق عبر حسابها على الانستقرام، وتفاعل العديد من متابعينها على الصور، مشرية من الصور أنها قد خطبت رسمي من المدرب شريف الشرقاوي.

نسرين طافش شخصية سورية الأصل، معرفة بأنها تعمل في مجال التمثيل، شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام الدرامية الرائعة، وحققت من خلالها على شهرة واسعة، وفي الساعات الأخيرة نشرت بعض الصور مع زوجها شريف الشرقاوي وبعد الدبل الخاصة بهم