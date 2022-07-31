من هو شريف الشرقاوي ويكيبيديا، يعتبر شريف الشرقاوي شخصية معروفة ومشهورة في جمهورية مصر العربية، يعمل طبيب في إحدى مستشفيات مصر، تزوج من الفنانة نسرين طافش الفترة الأخيرة بعد قصة طويلة من الحب، حيث زادت شهرته بعد زواجه من الفنانة ياسمين، مما كثرت عمليات البحث بشكل كبير من الأشخاص بالتعرف على شريف الشرقاوي.

من هو شريف الشرقاوي ويكيبيديا

شريف الشرقاوي من الشخصيات المعروفة والبارزة في الساحة المصرية، ولد شريف في جمهورية مصر العربية في الثلاثينات من عمره، عمل في مجال الطب، وهو الآن طبيب أسنان معروف، وعمل في مجال العلاج بالطاقة وله مركز متخصص الريكي علاج بالطاقة في القاهرة، والجدير بالذكر ان له خبرة طويلة جدا في هذا المجال، أصبح اسم شريف الشرقاوي ترند عبد الاعلان عن زواجه من الفنانة نسرين طافش.

شريف الشرقاوي السيرة الذاتية

يعد شريق الشرقاوي شخصية بارزة عبر منصات التواصل الاجتماعي رغم أنه لا يوجد له أي حساب رسمي عبر السوشيال ميديا، إلا أنه انتشر بشكل كبير عبر زواجه، و سنتعرف بشكل أكبر على السيرة الذاتية شريف الشرقاوي.

الاسم بالكامل: شريف الشرقاوي.

محل الميلاد: ولد في جمهورية مصر العربية.

محل الإقامة: يقيم في العاصمة المصرية القاهرة.

المواطنة: مصري.

الجنسية: يحمل الجنسية المصرية.

العرق: عربي.

الديانة: يعتنق الدين الإسلامي.

التعليم: حاصل على درجة البكالوريوس في طب الأسنان.

اللغات الثانوية: اللهجة المصرية، واللغة الإنجليزية.

المهنة: طيبي أسنان، ومتخصص في العلاج بالطاقة.

سنوات النشاط: غير معروف.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

اسم الزوجة: الفنانة نسرين طافش.

عدد الأبناء: لا يوجد.

من هي زوجة شريف الشرقاوي

زوجة الدكتور شريف الشرقاوي هي الفنانة الفلسطينية نسرين طافش، وتعد نسرين من مواليد مدينة حلي، وأصلها فلسطيني، درست في المعهد العالي للفنون، وبعد تخرجها عملت في مجال التمثيل، وقدمت في العديد من المسلسلات السورية والضخمة، والتي حققت من خلالها على نجاح باهر ورفيع، ومن أبرز الأعمال التي قامت بها الفنانة نسرين ، مسلسل صدى الروح، تزوجت من شريف الشرقاوي قبل فترة بعد قصة حب دامت لسنوات، ولم تنجب حتى هذه اللحظة منه أبناء

شريف الشرقاوي شخصية مصرية في الثلاثينات من العمر يعمل طبيب أسنان، مختص في علاج الطاقة، وله مركز في القاهرة، تزوج من الفنانة نسرين طافش ، بعد قصة طويلة من الحب، وحصل على شهرة واسعه بعد زواجه، رغم أن ليس له أي حساب عبر منصات التواصل الاجتماعي