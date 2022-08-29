من هو شقيق اللاعب بوجبا ؟ هناك الكثير من الأشخاص الرياضية التي يتساءل عنها الجمهور المتابع والرياضي وفي الواقع أن أولئك الأشخاص لهم تأثير إيجابي على المتابعين من الناحية الرياضية والتعلق الرياضي والمهني وكان من ذلك اللاعبين المشهورين اللاعب فلولنتين بوغتا، وهو من أبرز اللاعبين لكرة القدم واشتهر بخبرته العالية في مجال الكرة هو وأشقائه بول بوغبا وماتياس بوغبا.

من هو فلورنتين بوغبا

بوغتا وهو لاعب كرة قدم ديني يلعب في سيدين وكذلك نادي سانت إتيان وهو من مواليد التاسعة عشرة من شهر أغسطس لعمل 1990 ولديه شقيقا لاعبي كرة قدم أيضا وهو ماتياس بوغبا وبول بوغتا.

من هو بول بوغبا شقيق فلولنتين بوغتا

ما هو الشقيق اللاعب وهو من مواليد الخامس عشر من شهر مارس عام 1993 وهو لاعب كرة قدم فرنسي لعب في مركز الوسط في نادي يوفنتوس ومنتخب فرنسا، وهو لاعب خط وسط ويلعب أيضا مهاجم وخط وسط الدفاع، ولد اللاعب بول بوغتا في أجني سورا، وبعد ذلك انضم إلى نادي لوهافر التابع للدوري الفرنسي عام 2007 وبعد ذلك انتقل إلى مانشستر يونايتد ليبدأ مسيرته الكروية مع نادي مانشستر يونايتد وانتقل عام 2012 إلى نادي الدوري الإيطالي وحصل على أربعة ألقاب متتالية في كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي وجائزة الفتى الذهبي.

شقيق بول بوغبا يشجع فريق البريميرليج

أكد اللاعب فلورنتينا بوغبا لاعب سانت آيتا الفرنسي أن أخاه بول بوغتا يؤيد فريق آخر مشير أنه لا يؤيد ليونايتد ولكن يؤيد غريمه فريق أرسنال ، وقال فلورنتينا إن أخاه يحتاج إلى وقت إضافي ليقدم الأداء المطلوب مع الشياطين الحمر.

ويذكر أن الثلاثة أشقاء كان من الناشئين في نادي اليونايتد التي صعد إلى الفريق الأول في موسم 2011 2012 محاولة بول بوغبا إقناع السير إلى أليكس فيرجوسون مدرب الفريق وفشل في الحصول على مكان التشكيل الأساسي ومن ثم انتقل إلى نادي يوفنتوس بشكل مجاني.

يعرف أن اللاعب بول بوغبا لديه شقيقين لهم مسيره كرويه وهما فلورانتين ويبلغ من العمر 26 عاما وأخاه ماتياس التي يلعب في سبارتا الهولندي