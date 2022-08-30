من هو شقيق نجوى كرم المتوفي ، قد تصدر محركات البحث من قبل المتابعين والمحبين للفنانة نجوى كرم بالبحث عن اهم المعلومات التي تتعلق بشقيقها الذي وافته المنية خلال الأوقا الأخيرة ، إذ تعتبر الفنانية نجوى كرم من الشخصيات البارزة في عالم الفن والغناء حظيت بشهر كبيرة ونجاحات متعددة في عالم الفن والغناء ، حيث قدمت العديد من الأعمال والألبومات الغنائية منذ بداية مشوارها الفني حتى يومنا هذا ، تابعوا معنا

من هي نجوى كرم – ويكيبيديا

نجوى كرم مغنية ومغنية مشهورة من الجنسية اللبنانية. ولدت في لبنان في قضاء زحلة في السادس والعشرين من شباط (فبراير) 1966 م. عمرها 56 سنة. تعتنق الديانة المسيحية وتلقب بـ “شمس الأغنية اللبنانية” وهي عضوة في نقابة الفنانين المحترفين. في لبنان، حيث تزوجت من رجل الأعمال الإماراتي يوسف حرب أصغر منها بخمسة عشر عامًا، بدأت الفنانة مسيرتها الفنية عام 1985 بعد حصولها على بكالوريوس في الفلسفة من كلية جيسوس إنجل، ونجحت في تقديم العديد من الألبومات المتميزة والناجحة. والأغاني.

سيرة نجوى كرم

فيما يلي نستعرض أهم وأبرز معلومات السيرة الذاتية عن الفنانة والمطربة اللبنانية نجوى كرم

الاسم الكامل نجوى كرم كرم.

الإسم المستعار شمس الأغنية العربية.

تاريخ الميلاد 26 فبراير 1966 م.

مكان الميلاد قضاء زحلة، لبنان.

العمر 56 سنة.

الجنسية الجنسية اللبنانية.

الدين والمعتقد المسيحية.

الحالة الاجتماعية انفصلت منذ 2003 م.

اسم الزوج السابق يوسف حرب.

عدد الاطفال لا يوجد.

التحصيل الأكاديمي درجة البكالوريوس في الفلسفة.

المهنة والنشاط مغني وفنان.

سنوات النشاط منذ عام 1985 م حتى الآن.

اللغة الأم العربية “اللهجة اللبنانية”.

من هو شقيق نجوى كرم المتوفى

شقيق المتوفاة نجوى كرم هو نيكولا كرم رجل الأعمال الشهير الحاصل على الجنسية اللبنانية. ولد في لبنان وتحديداً في قضاء زحلة عام 1964 م، وتوفي عن عمر يناهز 58 عامًا بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئة في 27 فبراير 2017، وظهر اسم الحاج. شغل نقولا كرم العديد من المناصب الإدارية والاستثمارية في العديد من الشركات المرموقة داخل الدولة اللبنانية. تزوج نقولا من لبنانية اسمها ميراي الخوري، وأنجب منها طفلان هما “كرم ونور نقولا كرم”.

سبب وفاة نقولا كرم شقيق نجوى كرم

سبب وفاة نقولا كرم، شقيق الفنانة نجوى كرم، إصابته بنوبة قلبية شديدة. مما أدى إلى وفاته يوم السبت 27 شباط 2017 عن عمر يناهز 58 عامًا. ترك رجل الأعمال اللبناني نقولا كرم مقطوعًا في قلوب معجبيه وزوجته وأولاده وشقيقته الفنانة نجوى كرم التي تعيش في دولة. من الحزن والأسى على انفصال شقيقها خلال تلك الفترة، حيث تعتبره رفيقها. وحياتها.

نجوى كرم انستغرام

تتمتع الفنانة والمطربة اللبنانية نجوى كرم بقاعدة جماهيرية كبيرة على منصة إنستجرام، يتبعها ما يقرب من 13.1 مليون متابع على تلك المنصة، وتنشر العديد من صورها ومقاطع الفيديو القصيرة لها أثناء تقديمها حفلات موسيقية وعروض غنائية، والتي حققت ملايين المشاهدات على هذه المنصة. الإنترنت. يمكنكم متابعة حساب الفنانة نجوى كرم. عبر Instagram الخاص بها مباشرة من خلال الرابط “”

من هو شقيق نجوى كرم المتوفي ، هي احدى الشخصيات التي حظيت بشعبية كبيرة داخل الوسط الفني ، كما حققت نجاحاً بارعاً في العديد من الألبومات الغنائية ، كما تعرفنا على أخاها المتوفي نيكولا كرم رجل الأعمال الشهير الحاصل على الجنسية اللبنانية .