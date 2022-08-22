من هو صاحب اسرع هدف في الدوري الفرنسي ، ذاع أمر خلال الفترة الأخيرة عبر صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي بالبحث حول صاحب اسرع هدف في الدوري الفرنسي ، كون أن هنالك تنازع على الأهداف الأسرع تسجيل ويرجع ذلك الى وجود بعض الأسباب ، مما أوفصح الاتحاد الإحصائي لكرة القدم أنه ليس هنالك نظام يعمل على تحديد التوقيت الخاص بالأهداف ، وبالتالي دائماً سيحدث الخلافات حول السجلات الخاصة بالأهداف الأسرع ، تابعوا معنا .

من لديه أسرع هدف في الدوري الفرنسي

أسرع هدف في تاريخ Ligue 1 هو الفرنسي Kylan Mbappe، حيث استغرق الأمر من Kylian Mbappe ثماني ثوان فقط لقيادة باريس سان جيرمان إلى القمة ضد ليل في مباراة Ligue 1 يوم الأحد 21 أغسطس 2022 وكانت بداية رائعة إلى المباراة التي أقيمت في ليل لأبطال فرنسا، وحصل نيمار على هذه النقلة عندما مر على ليونيل ميسي من منتصف الملعب، ثم أرسل ميسي الكرة وحلّق فوق قمة فريق ليل إلى مبابي الذي بدأ بالفعل هجومه إلى الأمام، وتراجع مبابي خلف دفاع الفريق وتجاوز الحارس بلمسته الأولى، ويمكن مشاهدة الفيديو الهدف.

هل هدف مبابي الأسرع في الدوري الفرنسي

يُعتقد أن هدف Mbappe هو أسرع هدف يتم تسجيله في تاريخ Ligue 1، لكن لا مجال للخطأ منذ 2006/07 عندما بدأت شركة الإحصاء في أخذ بيانات المباريات في Ligue 1، وكان يُعتقد سابقًا أن الهدف الأسرع في الدوري. تاريخ الدوري الفرنسي هو هدف “ميشيل ريو” مع كاين الذي سجل أيضا ثماني ثوان في مباراته ضد كاين في 15 فبراير 1992، ومن المحتمل أن يكون هدف ريو أسرع بقليل من هدف مبابي، لكن منذ ذلك الحين دقيقة. البيانات غير متوفرة عليها حتى كسور من الثانية، مستحيل تحديدها.

من صاحب أسرع هدف في العالم 2022

أسرع هدف في العالم هو الاسكتلندي جافين ستوكس، حيث كانت المباراة بين نادي اللاعب (سكوتيش مارهيل كلوب) ونادي كلايدبانك الاسكتلندي، ثم انتهت المباراة بفوز مارهيل 3-0، وتمكن جافين ستوكس من تسجيل الهدف. اسرع هداف في العالم من مسافة 2.1 ثانية من بداية المباراة وكانت هذه المباراة مباراة كرة قدم للشباب (وليست دوري) شارك فيها فريقان من غرب اسكتلندا خلال عام 2017.

من هو صاحب اسرع هدف في الدوري الفرنسي ، هنالك العديد من الأهداف المدرجة في الموسوعة لم يتم تصويرها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية ، ويعد باريس سان الأكثر ترجيحًا للفوز بلقب دوري آخر ، وياتي أسرع هدف للاعب الفرنسي Kylan Mbappe والذي استغراق ثماني ثوان .