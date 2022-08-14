من هو صاحب قناة سكاي نيوز عربية ،تسائل العديد من الأشخاص ممن يتابعون البرامج التلفزيونية عبر قناة سكاي نيوز حول التعرف على صاحبها والذي تمكن من إدرائها في الدخول الى الأجواء التي تتعلق بالمنافسة الإعلامية الشفافة بكل مصداقية ، رغم قصر الفترة التي أطلقت بثها ، مقارنة بغيرها من القنوات الإخبارية الاخرى والتي عرفت بتخصصها في ذلك المجال ، مستغلة الفكرة البث تحت راية الشركة الأم البريطانية ، تابعوا معنا .

قناة سكاي نيوز عربية

سكاي نيوز عربية قناة عربية متخصصة في الأخبار، تتحدث باللغة العربية وموجهة إلى العالم العربي. بدأت القناة البريطانية، و “ADMIC” أو ما يعرف باسم Abu Dhabi Media Investment، التي سمحت للقناة بالعمل تحت راية شركة Sky News Corporation التجارية، القناة لأول مرة في 6 مايو 2012.

من هو صاحب سكاي نيوز عربية

سكاي نيوز عربية مملوكة بشكل مشترك من قبل “سكاي جروب” البريطانية وأبوظبي للإستثمار الإعلامي “ADMIC”، المملوكة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي ينحدر من عائلة آل نهيان الحاكمة لإمارة أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة. أعلنت شركة بريتيش بتروليوم ونظيره الشيخ منصور عزمهما إطلاق مشروع إعلامي جديد مشترك بالتساوي بين شركتيهما الإعلامية بمعدل 50٪ لكل منهما. أطلقه رئيس قسم الأخبار الدولية في سكاي نيوز، أدريان ويلز.

جنسيات المذيعين في سكاي نيوز عربية

مذيعو Sky News Arabia في الغالب من النساء اللبنانيات. يمكن تلخيص مذيعي القناة وجنسياتهم وفق الجدول التالي

# الترتيب اسم المذيع جنسية 1 ميشليا حداد لبنان 2 شذى ارماني ديك رومى 3 كارولينا نصار لبنان 4 إيمان قاسية المغرب العربي 5 داليا عبد الله السودان 6 هبة نصر لبنان 7 ماهيتاب أفندي مصر 8 حفيظة البشاري المملكة المغربية 9 فضيلة السويسي الجزائر 10 رمز زخرفي لبنان 11 ميثاء بن صباح الإمارات العربية المتحدة 12 ابراهيم المروج مصر 13 نانسي تابت لبنان 14 ميشا جاويش لبنان 15 فتح يا علي المملكة المغربية 16 كريستين داغر لبنان 17 كريستيان بيسري لبنان 18 شانتال صليبا لبنان

مذيع سكاي نيوز عربية

يمكن تلخيص مذيعي سكاي نيوز الذكور والقنوات التي تم تجنيدهم منها في الجدول التالي على النحو التالي

# الترتيب اسم المذيع القناة التي انطلق منها 1 جرير دبابنة تلفزيون الاردن 2 بدر الدين الصايغ بي بي سي. قناة 3 فيصل بن حريز قناة أبو ظبي 4 احمد السيد قناة أبو ظبي الرياضية 5 أسامة خمايسة الآن التلفزيون 6 مهند الخطيب تلفزيون المستقبل 7 سامي قاسمي سكاي نيوز 8 يوسف الشريف عربي + الجزيرة 9 عبد الوهاب عميور روسيا اليوم 10 رمز زخرفي لبنان 11 موسى البلوشي – 12 محمد العرب عربي 13 ماجد الفارسي تلفزيون الامارات 14 رفعت جعفر عربي 15 درويش الطويل قناة أبو ظبي 16 عبد العلي القرني –

تردد قناة سكاي نيوز

عشاق الأخبار السياسية المتنوعة، التي تبثها قناة العربية الإخبارية بكل مصداقية وشفافية على الترددات التالية، وفي البيانات المحددة وفق الجدول التالي

اسم القمر رقم التردد معدل الاستقطاب عامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 1197 فاضل 5/6 27500 عرب سات 11966 فاضل 3/4 27500 يوتلسات 13 11746 فاضل 3/4 27500

من هو صاحب قناة سكاي نيوز عربية ، حيث تعتبر سكاي نيوز عربية قناة عربية متخصصة في الأخبار، تتحدث باللغة العربية وتبث برامجها خاصةً إلى العالم العربي وتعرفنا على اكثر أسماء الإعلاميين البارزة في القناة وما هي جنسياتهم.