من هو صاحب كتاب العقد الفريد السيرة الذاتية، كتاب العقد هو من أمهات الكتب العربية والأدبية ويعتبر من أكثر المؤلفات المتخصصة في العلوم الإنسانية ويعتبر كتاب العقد الفريد بأنه النفيس التي يجب على كل إنسان أن يحفظه على مر الزمان لأنه يحتوي على الكثير من العلوم والآداب واللغة والبلاغة، وكتاب العقد الفريد من المؤلفات القديمة التي يوجد بها الكثير من العلوم المتخصصة والعامة والفريدة.

كتاب العقد الفريد ويكيبيديا

يعد كتاب العقد الفريد من الكتب والموسوعات الأدبية والمختارات الشعرية والنثرية في نفس الوقت، وتسميه هذا الكتاب بالعقد لأنه يشبه حبات اللؤلؤ بكافة فصوله المتنوعة والعلوم الغنية والأدبية، وتم تأليف كتاب العقد النفيس في العصر الذهبي التي كانت تعيشه الأندلس وهذا الكتاب كان مناره الحضارة والعلم والأدب في ذات الوقت، حيث تم تأليف الكتاب باسم العقد ثم أضيف إليه اسم الفريد يدل على النعت واسم الفريد لا يعتبر من ضمن الاسم الأصلي وتم إصدار النسخة والطابعة الأولى للكتاب في عام 1293 في جمهورية مصر العربية.

من هو مؤلف كتاب العقد الفريد

كتاب العقد الفريد من أشهر الكتب الشعرية والنثرية والذي ألف كتاب العقد الفريد هو شاعر أندلسي مشهور وهو ولد في مدينة قرطبة في العاشرة من شهر رمضان لعام 246 هجري، وعرف بتميزه بكتابه الشعر لملوك وأمراء الأندلس وعرف هذا الشاعر بحب الاطلاع ومعرفة أخبار الشرق وأحوالهم وهو الشاعر القدير أحمد بن محمد بن عبد ربه والذي عرف بابن عبد ربه الأندلسي.

منهج ابن عبد ربه الأندلسي

يتبع ابن عبد ربه الأندلسي في نهجه على الأخبار والأدب والنوادر والأمثال والأحكام والشعر والنثر وكذلك يمتد إلى أخبار أهل الشرق في سير الأمراء، وقسمي ابن عبد ربه الكتاب إلى 25 نسخة وموضوعا.

ابن عبد ربه الأندلسي السيرة الذاتية

الشاعر ابن عبد ربه الأندلسي هو من أبرد الشعراء التي ألف عدد من الكتب والأشعار والنثريات وعليكم السيرة الذاتية الخاصة به:

النسب يعود نسبه إلى أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حيدر بن سالم.

الميلاد حيث إنه ولد في مدينة قرطبة الواقعة في الأندلس.

تاريخ الميلاد ولد عام 646 هجري.

التعليم حيث درس في التفسير والفقه والنحو والتاريخ وتطرق إلى العلوم الخاصة بالشرق.

اهتم في دراسة وسياقه الشعر وأصبح من المقربين إلى الأمراء.

الوفاة حيث إنها توفي بسبب إصابته بمرض الفالج سنه 328 هجري

عمره يبلغ من العمر 82 عاما.

ابن عبد ربه الأندلسي قسم كتاب العقد إلى 25 كتابا وتضمن ذلك الكتاب إلى كتاب اللؤلؤة في السلطان وكتاب الفريدة في الحروب وكتاب الزبرجدة في الأجواد وكتاب الجمانة وكتاب اليهوضه وألف العديد من الكتب والمنثورات الخاصة به ويعتبر من أشهر الشعراء في الأندلس