من هو صادق قليني السيرة الذاتية ، لقد اثار التسائلات خلال الأوقات الأخير حول التعرف على الخبر الذي أخذ ضجة إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الانترنت وذلك بناءاً على انتشار خبر وفاة الفنان صادق قليني ، مما زاد البحث عن المعلومات التي تتعلق بحياة الفنان والمطرب المصري وهو من الذين تميزوا بالشهرة داخل الوطن العربي ، وهو قد أمتع الملايين من خلال أغانيه الهادفة في السنوات الذهبية للقرن الماضي ، تابعوا معنا .

من هو صادق قليني – ويكيبيديا

صادق قليني مغني من أصول مصرية. وعرف صادق قليني بعد انضمامه لفرقة “Les Petits Chats” في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، مع صديقه الفنان عزت أبو العوف وعمر خيرت وغيرهم. يعتبر قليني أول من غنى ألحان أحمد منيب من خلال أغنيته المنفردة “ربك العالم”. لأنه لم يحلم بالنجومية، كان هدفه فقط الاستمتاع بالغناء.

سيرة صادق قليني

في ضوء ما سبق ذكره عن الفنان صادق قليني، يمكن تلخيص المعلومات الشخصية المتوفرة لديه من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل صادق قليني.

الاسم المستعار صادق قليني.

تاريخ الميلاد مواليد 1954 م.

تاريخ الوفاة 21 يوليو 2022.

العمر توفى عن عمر يناهز 68 عاما.

مكان الميلاد جمهورية مصر العربية.

الاقامة القاهرة / جمهورية مصر العربية.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

الدين والمعتقد مسيحي.

مجال العمل مطرب.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى يجيد اللغة الإنجليزية

الحالة الاجتماعية غير معروف.

عمل صادق قليني

قدم صادق قليني عدة أعمال غنائية بين الغناء والتلحين والتلحين، وفيما يلي أشهر أعمال الفنان صادق قليني

الألبوم الموعود، أنا بيكي، يضم الأغنية الموعودة. ليلتنا. اطمئن، لا تشغل بالك. ليلة خيالية. اوعدني عيون يابو. حبيب. ليالي يابو.

ألبوم Your Lord is the World والذي يتضمن ربك العالم. همست المزمار. ألم الجراح. يا نضارة تشيلي الحلو. على الدف والمزمار. لماذا كل ما تقوله آه. قلها معي. قمر الليالي.



سبب وفاة صادق قليني

يعود سبب وفاة المطرب المصري صادق القليني إلى معاناته في أيامه الأخيرة من المرض، حيث مر الأخير بأزمة صحية صعبة أبقته على السرير الأبيض لبضعة أيام. كنيسة السيدة العذراء مريم بالزمالك.

من هي زوجة صادق قليني

زوجة صادق القليني غير معروفة في وسائل الإعلام. أبقى هذا الفنان حياته الخاصة بعيدًا عن أضواء الشهرة وكاميرات الميديا ​​، خاصة أنه أقل عرضة للظهور على الشاشات. حقا ام حب العزوبة وبقي عازبا

صادق قليني تويتر

تفاعل رواد تويتر مع خبر وفاة المطرب صادق قليني من خلال استحضار أهم أعماله الفنية، وبدأ محبو الفن القديم ينشرون الخبر ببالغ الحزن والأسى، خاصة وأن الأخير كان على صلة بصديقه عزت أبو العوف، واعتبر آخرون أن الفن المصري فقد أحد أهم أعمدته اليوم، ويمكن الوصول إلى الوسم باسم الفنان صادق قليني على تويتر لمتابعة أخبار الجنازة بالضغط على رابط ““.

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