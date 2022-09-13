من هو صالح الراشد ويكيبيديا ، قد أثار الجدل خلال الساعات القليلة الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي حول التسائلات حول شخصية صالح الراشد والذي يعتبر من الشخصيات التي خظيت بشهرة كبيرة داخل الوسط الاعلامي والوسط الفني داخل منطقة الخليج العربي ، وجاءت تلك التسائلات بعد مشاركة صور تبدو وكأنها من حفل زفافه دون أي إعلان مسبق، لإثارة الشكوك حول حقيقة ذلك ، تابعوا معنا للتعرف على من هو صالح الراشد ويكيبيديا .

من هو صالح الراشد على ويكيبيديا

صالح الراشد مذيع وممثل عراقي عمره 34 سنة. ولد في الكويت ويقيم فيها في 16 مارس 1988 م. بدأ ظهوره الفني كمغني وراقص استعراضي، خلال دراسته الجامعية، حيث درس علم النفس وأدب النقد المسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحية، عام 2005 م، ظهر كصحفي بجريدة القبس. ومجلة أبواب بدأت شهرته بعد مشاركته في مسابقة “إتفقنا أم لا صفقة”، ثم قدم برنامج “رأيك شباب”، وبعد ذلك قدم العديد من البرامج الشبابية الناجحة. أما تجاربه كممثل فهي قليلة وتقتصر على خمسة أعمال بين المسرح والتلفزيون.

سيرة صالح الراشد

تميز صالح الراشد عن شبابه بامتلاكه للمواهب الفنية. ظهر كمغني وراقص منذ طفولته. كما كانت له هوايات الكتابة والعمل الصحفي والعزف على أكثر من آلة موسيقية، فضلاً عن موهبته في الرسم وصناعة الخزف. فيما يلي أبرز بيانات السيرة الذاتية للراشد

الاسم والنسبة صالح الراشد – باللغة الانجليزية “صالح الراشد”.

اسم الأب مجهول – عراقي.

اسم الأم سهيلة – كويتية.

تاريخ الميلاد 16 مارس 1988 م.

مكان التسجيل والميلاد الكويت.

الإقامة الدائمة مدينة الكويت.

العمر 34 سنة.

العرق عربي.

الأصل عراقي.

الجنسية عراقي.

الحالة الاجتماعية غير معروف.

عدد الاطفال لا يوجد.

دين الاسلام.

الدرجة العلمية إجازة في علم النفس والنقد المسرحي.

ألما ماتر العهد السامي للفنون المسرحية.

اللغة الأم العربية – اللهجة الكويتية.

الوظيفة مقدم وممثل.

سنوات من النشاط بدأ الراشد مشواره الفني في عام 2005 م – حتى الآن.

زواج صالح الراشد

أثار صالح الراشد شكوكاً حول زواجه بعد أن تداول متابعيه صوراً له وهو يرتدي فستان الزفاف التقليدي في دول الخليج العربي، برفقة فتاة تدير وجهها بعيدًا عن عدسة الكاميرا حتى لا يتم التعرف عليها. أو نيته دخول القفص الذهبي، حيث اختلفت الآراء حول حقيقة زواجه بعد هذه الصور، أم أنها مجرد ملصقات إعلانية لعلامات تجارية معينة، مشيرًا إلى أن الأخير ذكر منذ وقت ليس ببعيد أنه لم يتزوج بعد ولم يتزوج. العثور على الفتاة المناسبة وغالبية الجمهور ينتظر لتأكيد خبر الزفاف من عدمه. .

عملية صالح الراشد

يعتبر صالح الراشد من أكثر المشاهير العرب إثارة للجدل، لإجراء العمليات الجراحية التي تهم النساء أكثر من الرجال. في نهاية عام 2022 خضع لعملية شد البطن، ثم أعلن بعدها بخمسة أشهر عن عملية تجميل مشابهة لنحت الخصر وشفط الدهون، وظهر في مقاطع فيديو ترويجية عبر حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لمركز العمليات والطبيب. من أجرى العملية مشيرا إلى أن الألم بعد الجراحة ليس كبيرا لتشجيع النساء على زيارة المركز وإجراء العملية، مشيرا إلى أنه يقوم بإجراء العملية من أجل الوصول إلى كمال المظهر الخارجي مما عرّضه لانتقادات شديدة. .

صالح الراشد انستغرام

يتمتع الصحفي الوسيم صالح الراشد بقاعدة جماهيرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتابع حسابه الرسمي على إنستجرام نحو 1.6 مليون متابع من جميع أنحاء الخليج العربي. يزخر الحساب خلال المقتطفات اليومية وعدد من المواد الإعلانية المدفوعة لبعض التجارية، والتي يمكن مشاهدتها من خلال زيارة انستجرام الراشد مباشرة. .

من هو صالح الراشد ويكيبيديا ، يعتبر احد أبرز الشخصيات الاعلامية التي برزت داخل الخليج العربي ، وما أثار التسائل حول ، نشر صور أثارت الشكوك تدل على حفل زفافه ، مما أثار فضول الكثير من أنه دخل القفص الذهبي ، وهو يبلغ من العمر 34 عام .