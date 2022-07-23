من هو طارق بن فهد السيرة الذاتية ، لقد سعى الكثير من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال من هو الشاب والناشط الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي طارق بن فهد ، وذلك جاء نتيجة نشرعه عبر حسابه على السناب شات صور لحفل زفافه ، ساد الفرح الكبير للأشخاص المتابعين والمعجبين به بعد أن أوفى بوعوده لزوجته بنهاية سعيدة لقصتهم ، تابعوا معنا .

من هو طارق بن فهد على ويكيبيديا

طارق بن فهد هو عارضة أزياء وناشط على مواقع التواصل الاجتماعي من أصل كويتي. وعرف طارق بعد أن خرج في بث مباشر على تيك توك مع أمل أحمد، وأعجب الجمهور بطريقته في تقديم نفسه، حيث دخل عليهم ببعض الغموض دون أن يظهر وجهه. جدير بالذكر أن طارق فهد مهندس فضاء تخلى عن عمله في هذا المجال في وطنه الكويت ليستقر مع صديقته أمل أحمد في المملكة العربية السعودية.

السيرة الذاتية طارق بن فهد

في ضوء ما سبق ذكره عن طارق بن فهد، نلخص أهم معلوماته الشخصية من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل طارق بن فهد.

تاريخ الميلاد غير معروف.

مكان الميلاد من مواليد دولة الكويت.

الإقامة الرياض، المملكة العربية السعودية.

الجنسية سعودي الجنسية.

العرق عربي.

الدين يلتزم بالإسلام.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

المؤهلات العلمية بكالوريوس هندسة.

اللغة الأم العربية.

اللغات الثانوية الإنجليزية، واللهجة السعودية.

المهنة مهندس مسح وعارض أزياء وناشط في وسائل التواصل الاجتماعي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

سنوات من النشاط بدأت بالظهور من عام 2022 حتى الآن.

كم عمر طارق بن فهد

طارق بن فهد لم يذكر بالضبط يوم وتاريخ ولادته، لكنه في منتصف الثلاثينيات من عمره، وولد في دولة الكويت، حيث نشأ وترعرع فيها، لكن حبه لزوجته. قادته إلى الانتقال إلى المملكة العربية السعودية. الجدير بالذكر أن طارق بن فهد يخفي وجهه منذ بداية ظهوره على موقع Snapchat عن متابعيه، وعادة ما يظهر بالكمامة، لكنه كشف ملامحه مؤخرًا.

من هي زوجة طارق بن فهد

زوجة طارق بن فهد هي الناشطة والمصورة أمل أحمد. هي شابة سعودية تعمل في مجال التصوير الفوتوغرافي على وجه الخصوص، وتقدم دورات متخصصة في مجالها. كما اشتهرت بزوجها على مواقع التواصل وتهتم بالملابس والمكياج وتنسيقات الإعلانات. أمل أحمد طارق بن فهد كانت مرتبطة رسمياً العام الماضي. حيث بدأت تظهر معه بشكل خفيف في الفيديوهات، لكن زواجهما تم أمس الخميس 21 يوليو 2022 م.

قصة زواج طارق بن فهد

شارك طارق بن فهد مؤخرًا تفاصيل حفل زفافه على أمل أحمد، وذكر من خلال قصصه أن قصة تعارفهما بدأت عندما تبعها طارق في الخاطف، واشتعلت شرارة الحب من المقابلة الأولى بعد انتقال طارق بن فهد. إلى السعودية للعمل معها في تعاون مشترك، لكن العلاقة تحولت إلى علاقة رسمية بعد أن اعترف الأخير لزوجته بأنه يحبها، وكان طارق بن فهد قد أكمل حفل زفافه في حفل ملكي شاركه معه. معجبين على سناب شات.

الصورة الرسمية لطارق بن فهد

يمتلك طارق بن فهد حسابًا رسميًا على موقع Snapchat، ينشر من خلاله يومياته مع زوجته وأصدقائه، بالإضافة إلى رحلاته ويرد أيضًا على متابعيه. يمكنك الدردشة لمشاهدة المزيد من أحدث أخبارها من خلال النقر مباشرة على الرابط ““.

و في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على من هو طارق بن فهد السيرة الذاتية ، والذي يعد من المواطنين الكويتين ، و كم عمر طارق بن فهد ، و قصة زواج طارق بن فهد ، و من هي زوجة طارق بن فهد .