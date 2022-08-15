من هو عادل الزواوي السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من المواطنين العرب حول التعرف على عادل الزواوي ، والذي انتشر اسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما جعله ذلك ان يصبح حديث الصحف الإخبارية والاعلامية ، وأصبح محط أنظار نشطاء صفحات التواصل الاجتماعي ، وذلك نتيجة تعرضه لهجوم شخصي من شاب مجهول الهوية ، و ربما يعتبر عادل الزواوي كاتب وصحفي من أشهر السياسيين في منطقة الخليج العربي وفي الكويت على وجه التحديد، تابعوا معنا .

من هو عادل الزواوي – ويكيبيديا

عادل الزواوي كاتب وصحفي من أصول وجنسية كويتية من مواليد الكويت عام 1951 م ، قد يعتبر من أشهر الصحفيين في الكويت، حيث عمل على كتابة العديد من المقالات الصحفية، وتمكن من شغل العديد من المناصب المهمة، ولعل أهم هذه المناصب هو منصب عضو مجلس الأمة من من عام 1993 إلى 1996 م، استطاع أيضًا تأسيس مجموعة صحفية تسمى Group 80، والتي تعتبر من أهم الصحف الخليجية، ويعتبر عادل الزواوي من السياسيين البارزين في منطقة الخليج العربي. .

سيرة عادل الزواوي

في ظل الحديث عن السياسي الشهير عادل الزواوي، لا بد من التعرف عليه عن كثب، وإليكم أهم المعلومات عنه على النحو التالي

الاسم الكامل عادل يوسف الزواوي.

الكنية عادل الزواوي.

اسم الأب يوسف الزواوي.

اسم الأم غير معروف.

تاريخ الميلاد عام 1951 م.

مكان الميلاد الكويت.

العمر 71 سنة.

المؤهل العلمي غير معروف.

اللغة الأم العربية.

اللغات الثانوية اللهجة الكويتية.

الجنسية كويتي.

الجنسية دولة الكويت.

الدين والمعتقد الإسلام.

الطائفة من أهل السنة والجماعة.

الحالة العائلية متزوج.

المهنة صحفي وسياسي.

تفاصيل الاعتداء على عادل الزواوي

تعرض الصحفي الكويتي عادل الزواوي، يوم السبت الثالث عشر من آب، لاعتداء شاب مجهول الهوية. وأحالت الأجهزة الأمنية هذا الشاب إلى الشرطة، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الخبر، وعبروا عن تضامنهم مع عادل الزواوي.

كم عمر عادل الزواوي

عادل الزواوي يبلغ من العمر 71 عاما، من مواليد 1971، والجدير بالذكر أن عادل الزواوي ينحدر من أسرة كويتية الأصل والجنسية. وهو يعلق دائمًا على الأخبار السياسية.

من هي زوجة عادل الزواوي

رغم الشهرة التي يتمتع بها عادل الزواوي، فإن زوجته غير معروفة لوسائل الإعلام. عائلته وحياته الخاصة بعيدة كل البعد عن وسائل الإعلام. إنه متحفظ للغاية بشأن حياته الخاصة، وعادة ما يفضل نقل الأمور المهنية للجمهور والابتعاد عن حياته الشخصية.

عادل الزواوي على تويتر

عادل الزواوي من الشخصيات المشهورة في الخليج العربي، وهو شديد التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي ولديه آلاف المتابعين، لكنه يتفاعل بشكل خاص على منصة تويتر، حيث لديه ما يقرب من عشرين ألف متابع، وللوصول إلى الحساب الرسمي للصحفي عادل الزواوي، يرجى زيارة الرابط التالي “”.

من هو عادل الزواوي السيرة الذاتية قد يعتبر من أشهر الصحفيين في الكويت، حيث عمل على كتابة العديد من المقالات الصحفية، وتمكن من شغل العديد من المناصب المهمة ، واوضحنا رابط حسابه عادل الزواوي على تويتر .