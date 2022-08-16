من هو عادل تاعرابت السيرة الذاتية ، قد أثارت ضجة اعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول التعرف على احدى الشخصيات البارزة والبارعة داخل الوطن العربي في مجال الرياضة ، كونه هنالك العديد من الأشخاص الرياضين من أصحاب المهارات العالية والقدرات الرياضية المختلفة ، حيث تمثلت بأحدهم وهو عادل تاعرابت ، والذي حازة على شهرة كبيرة في أنحاء الوطن العربي ، وذلك نتيجة المواهب الرياضية الرائعة التي يمتلكها ، تابعوا معنا للتعرف على من هو عادل تاعرابت السيرة الذاتية .

من هو عادل تعرابت – ويكيبيديا

عادل تعرابت لاعب كرة قدم ورياضي من أصل مغربي وجنسية. يبلغ من العمر 33 عامًا تقريبًا. ولد في الرابع والعشرين من مايو 1989 م. الجدير بالذكر أن عادل تعرابت يلعب كمهاجم وكجناح في وسط الملعب داخل نادي بنفيكا بالبرتغال، بالإضافة إلى المنتخب المغربي. بدأ عادل مسيرته الرياضية مع لينس عام 2006 م، لكنه لعب مباراة واحدة فقط مع النادي، حتى انضم إلى توتنهام هوتسبير عام 2007، وسرعان ما تمت إعارة عادل عام 2009 ليلعب ضمن صفوف توتنهام هوتسبير، وخلال 2013 انضم إلى نادي توتنهام هوتسبير. ميلان، ومن خلال ذلك النادي نجح في تسجيل 4 أهداف، حيث ساهم عادل في حصول النادي على المركز الثامن في الدوري الإيطالي، وفي غضون ذلك استمرت إنجازات عادل حتى يومنا هذا.

سيرة عادل تعرابت

أهم المعلومات المتعلقة باللاعب المغربي عادل تعرابت في السطور التالية

الاسم العربي عادل تعرابت.

الاسم الانكليزي عادل تعرابت.

الاسم بالفرنسية عادل تعرابت.

الميلاد 24 مايو 1989 م.

العمر 33 سنة.

مكان الميلاد مدينة في المغرب.

الجنسية المغرب – بريطانيا.

الجنسية المغرب.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الأولاد غير معروف.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى الإنجليزية – الفرنسية.

التعليم غير معروف.

المهنة لاعب كرة قدم.

مركز اللعب جناح.

النادي الحالي بنفيكا.

الرقم 49

من هي زوجة عادل تعرابت

زوجة عادل تعرابت مجهولة الهوية، ولم تظهر معه إلا مرة واحدة في حفل زفافهما، والجدير بالذكر أن عادل تعرابت تزوج في سن الثانية والعشرين، أي قبل نحو عشر سنوات، واحتفل عادل بزواجه بين أفراد الأسرة. والأقارب والأحباء في المغرب في حفل زفاف أساسي للغاية

حقيقة انضمام عادل تعرابت لنادي النصر

ويسعى نادي النصر السعودي للوصول إلى العديد من البطولات، ومن أهم خطوات نادي النصر لتحقيق هذه البطولات انضمام عادل تعرابت إلى صفوف النادي. نادي النصر بعد موافقة نادي فينكا.

مسيرة كرة القدم عادل تعرابت

من خلال ما يلي نناقش مسيرة اللاعب عادل تعرابت على أرض الواقع

مهنة محترفة

سنوات فريق عدد المباريات عدد الأهداف 2006-2007 حربة 1 (0) 2007 → توتنهام هوتسبر (إعارة) 2 (0) 2007-2010 توتنهام هوتسبر 7 (0) 2009-2010 ← كوينز بارك رينجرز (إعارة) 48 (8) 2010-2015 حماة حديقة كوين 109 (26) 2013-2014 ← فولهام (إعارة) 12 (0) 2014 → إيه سي ميلان (على سبيل الإعارة) 14 (4) 2015– بنفيكا 79 (2) 2015-2022 بنفيكا ب 10 (1) 2017-2022 → جنوة (قرض) 28 (2)

أبرز أعمال عادل تعرابت في كرة القدم

من خلال السطور التالية سنتناول أهم وأبرز الأعمال الرياضية لعادل تعرابت، حيث انضم عادل إلى العديد من الأندية التي حقق من خلالها العديد من الإنجازات، ومن أهم وأبرز تلك الأعمال ما يلي

انضم لاتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في عام 2010.

حصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم في الشهر لثمانية لاعبين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم في عام 2010.

حصل على جائزة أفضل لاعب في دوري كرة القدم في عام 2011.

أهم جوائز عادل تعرابت

حاز عادل تعرابت على العديد من الجوائز أهمها

الدوري البرتغالي الممتاز.

كأس السوبر البرتغالي

كأس الدوري الإنجليزي.

بطل كأس الدوري الإنجليزي.

بطل إنجلترا كوينز بارك رينجرز.

الدوري الإنجليزي.

بطل الدوري الإنجليزي.

لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

أفضل لاعب في دوري كرة القدم.

من هو عادل تاعرابت السيرة الذاتية ، يعد اللاعب الرياضي أحج الاعبين في مجال كرة القدم منذ عدد من السنوات تمثل بمهراته وقدرته الرياضية المميزة والذي دفعت به الى شهرته شكل كبير بين اوساط الدول العربية ، و من أصل مغربي ، وتعرفنا على أهم وأبرز الجوائز الرياضية التي فاز بها.