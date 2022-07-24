من هو عبدالعزيز السلمي السيرة الذاتية ، لقد سعى الكثير من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي والتي اثارت ضجة اعلامية في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية ، وذلك نتيجة انتشار خبر تداول حول اعتقاله نتيجة قيامه بارتكاب مخالفة لنظام السعودي ، وتعد الجزيرة العربية بأنهاجريمة يعاقب عليها القانون ، تابعوا معنا .

من هو عبدالعزيز السلامي

عبد العزيز السلامي ناشط اجتماعي سعودي. اشتهر بمتابعة أخبار الرياضة والدوري السعودي الممتاز ونقلها بشكل احترافي، لا سيما الأخبار المتعلقة باتحاد جدة لكرة القدم الذي اشتهر بولائه له. الخبرات في عالم التكنولوجيا ولغات برمجة java-jquery. لا توجد بيانات دقيقة حتى الآن بخصوص تحصيله العلمي، لكن تشير بعض المصادر إلى أنه يدرس الإعلام.

سيرة عبد العزيز السلامي

يعتبر عبدالعزيز السلامي من الشخصيات المتعصبة في نادي الاتحاد الرياضي، وهو ما يتجلى من خلال ما يشاركه مع جمهوره ومتابعي حساباته في العالم الافتراضي. وفيما يلي أبرز بيانات سيرة عبد العزيز السلامي وهي كالتالي

الاسم والقرابة عبد العزيز السلامي – باللغة الإنجليزية “عبد العزيز السلامي”.

الأهل غير معروف.

تاريخ الميلاد ولد في التسعينيات من القرن العشرين.

مكان الميلاد جدة.

محل الاقامة الدائم جدة.

العمر السلامي في الثلاثينات من عمره.

الجنسية سعودي الجنسية.

دين الاسلام.

الحالة الاجتماعية غير معروف.

المؤهلات العلمية غير معروف.

اللغة الرسمية العربية – لهجة سعودية.

المهنة ناشط اجتماعي – متخصص رياضي.

القصة الكاملة لعبد العزيز السلامي

تداولت الصحافة الالكترونية خبر اعتقال الناشط عبد العزيز السلامي خلال الساعات الماضية من قبل الاجهزة الامنية وقيادة شرطة منطقة مكة المكرمة. غير المسلمين والمواطن الأمريكي إلى مقدسات المسلمين، وهي جريمة تتضمن انتهاكًا صريحًا للقوانين السائدة، والتي تمنع غير المسلمين من دخول الحرم المكي. وأشارت الأنباء إلى إحالة المعتقل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

حقيقة عبد العزيز السلامي

ولم يحدد البيان الرسمي هوية الشخص الذي اعتقل مؤخرا في قضية دخول غير مسلم للحرم المكي. وطالب المتحدث الرسمي باسم شرطة مكة المغتربين بالالتزام باللوائح حتى لا يتعرضوا للموضوع بشكل قانوني، وهو ما وثقته وكالة الأنباء السعودية (واس)

بدوره، انتقد وزير التعاون الإقليمي، عيساوي فريج، تصريح المراسل تماري ووصفه بأنه عمل طائش وغير مسؤول يضر بتطلعات إسرائيل لمستقبل العلاقات مع السعودية. دفع ذلك قناة الإخبارية 13 إلى الاعتذار المباشر عن سلوك مراسلها دون الحصول على تصريح رسمي

عبد العزيز السلامي تويتر

للناشط عبد العزيز السلمي حساب رسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وقد وصل عدد متابعيه على الحساب إلى أكثر من 83 ألف متابع، وهو مهووس بنقل الأخبار الرياضية السعودية بكل شفافية. مباشرة “”.

و في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف من هو عبدالعزيز السلمي السيرة الذاتية ، وما السبب وارء اعتقاله ، و حساب عبد العزيز السلامي تويتر ، و حقيقة عبد العزيز السلامي ، و القصة الكاملة لعبد العزيز السلامي .