من هو عبدالكريم عبدالقادر ويكيبيديا ، قد تصدر محركات البحث ومنصات التواصل الإجتماعي أسم احد الشخصيات البارزة والاعمدة داخل الفن الكويتي ، وهو الفنان عبدالكريم عبدالقادر خلال الساعات القليلة الماضية، وجاءت تلك التسائلات نتيجة تداول الأخبار بأن الفنان قد تعرض لمشكلة صحية مفاجئة ،أدت به الى نقله الى المستشفى في مدينة ابو ظبي ، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ، تابعوا معنا .

من هو عبد الكريم عبد القادر على ويكيبيديا

عبد الكريم عبد القادر مطرب كويتي. عمره 81 سنة. ولد في الزبير في 13 يونيو 1941 م. بدأ حياته المهنية كموظف في وزارة الداخلية قبل أن يكرس نفسه لإدارة الموسيقى في وزارة الإعلام. عاش عبد القادر في ظروف طفولة صعبة أثرت على جميع مراحل حياته الأخرى. كان يمتلك صوتًا رخيمًا، وقد تبناه عدد من الملحنين. مناسبات وطنية ورسمية منذ البداية.

سيرة عبد الكريم عبد القادر

يعتبر عبد الكريم عبد القادر من أهم فناني الكويت والخليج العربي خلال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. يحمل عنوان الصوت الجريح بعد أغنيته الأكثر شهرة “أجرة الصوت”. وفي القائمة التالية أبرز سيرة عبد القادر وهي

الاسم والصلة عبد الكريم المزين – بالعربية “عبد الكريم المزين”.

اسم الأب حمد عبدالقادر المزين.

اسم الأم غير معروف.

تاريخ الميلاد 13 يونيو 1941 م.

مكان الميلاد مدينة الزبير – قضاء الراشدية – العراق.

الإقامة الحالية الكويت.

العمر 81 سنة.

الجنسية كويتي.

العقيدة الدينية الإسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الدرجة العلمية غير معروف.

اللغة الرسمية العربية – لهجة كويتية.

لغات أخرى لا يوجد.

المهنة مغني وملحن.

مسيرته الفنية عتق عبد أغادير أول عمل فني له عام 1963 م – حتى الآن.

عبد الكريم عبد القادر شيعي

ينحدر عبد الكريم عبد القادر من عائلة شيعية هاجرت من مدينة الزبير العراقية إلى العاصمة الكويت منذ عقود، حيث نشأ وترعرع. متزوج وله خمسة أبناء بالترتيب التالي (خلود – إيمان – خالد – محمد – فيصل).

وفاة الفنان عبد الكريم عبد القادر

نفى المطرب الكويتي عبد الكريم عبد القادر نفسه الأنباء المتداولة عن وفاته، خلال ظهوره في مقطع فيديو يطمئن فيه جمهوره على حالته الصحية، والذي شاركه عبر حسابه الرسمي على تويتر، معربًا عن شكره وامتنانه للحكومة الكويتية. التي تبنت نفقات علاجه، مشيرة إلى وجود جهود أخرى تبذلها الإمارات لنفس الغايات.

عبد الكريم عبد القادر قديم

لا يزال الفنان عبد القادر قادرًا على الاستمرار في العطاء، من خلال أعماله الفنية، وآخرها ألبومه “انسوا الحنين” الذي أصدره مطلع العام الجاري، وهو من إنتاج وزارة الإعلام الكويتية

ألبوم الزوار.

البوم يكون غير عادل.

ألبوم غريب.

ألبوم متأخر.

الألبوم باختصار.

أغنية الوداع.

الله معي البوم

ألبوم مستحيل.

ألبوم الصوت الجريح.

ألبوم روائع الفنان عبد الكريم عبد القادر.

الألبوم أسمع صوتك.

ألبوم ساعة سعيدة.

ألبوم قصتك.

عبد الكريم عبد القادر بصوت صوت

تعتبر أغنية “عجر الصوت” من أشهر الأعمال الفنية التي قدمها الفنان عبد الكريم عبد القادر طوال مسيرته الفنية التي امتدت لستة عقود. تم طرحه لأول مرة في السوق في عام 1988 م. وحققت نسبة متابعة عالية في الكويت ودول الوطن العربي. أغنية الجريح التي كتبها عبد اللطيف البناي وألحان آنو عبد الله لا تزال تحظى بشعبية كبيرة حتى يومنا هذا، ويقول عبد القادر في البداية

من هو عبدالكريم عبدالقادر ويكيبيديا ،ـ هو أحد الشخصيات البارزة في عالم الفن الكويتي ، حاز على شعبية كبيرة من قبل جمهور داخل الوطن العربي ، كما حصل على لقب الصوت المجروح ، كما تعرفنا على أبرز الأعمال الفنية التي تتعلق عبدالكريم عبدالقادر .