من هو عبدالله ابن عمرو دياب ويكيبيديا والسيرة الذاتية

من هو عبدالله ابن عمرو دياب ويكيبيديا السيرة الذاتية، يعد عمرو دياب أحدى أبرز الفنانين البارزين في الوطن العربي، والذي شارك في الكثير من الأعمال الفنية الضخمة، والتي كون من خلالها على عدد كبير من المتابعين، حيث تزوج الفنان عمرو دياب من زينة عاشور، وأنجبت منه ثلاثة من الأبناء، ومن ابرزهم عبد الله، الذي لمع اسمه الفترة الأخيرة، حيث اهتم الكثير بالتعرف على حياة عبدالله ابن عمرو دياب.

عبدالله بن عمرو دياب ويكيبيديا

عبد الله عمرو دياب هو الابن الوحيد للفنان المصري الجبار عمر دياب من زوجته زينة عاشور. ورث عن والده جمال وشهرة وجاذبية الحضور الشبابي الذي يتمتع به والده رغم تقدمه في السن. عبد الله دياب 22 سنة. ولد في القاهرة عام 2000 م، وهو الشقيق التوأم لكنزي وأخته الكبرى جانا، تربطه بها علاقة جيدة، لكنه يقيم حاليًا خارج مصر وتحديداً في المملكة المتحدة. كانت تصريحات عبد الله غريبة عن علاقته بوالده الذي أكد أنه نادرا ما كان يستمع لأغانيها في مرحلة الطفولة، لكنه شعر بعظمة إنجازات والده بعد هجرته من مصر.

عبدالله بن عمرو دياب السيرة الذاتية

أكد عبدالله دياب منذ طفولته أنه عانى من ضغوط جمهور والده، قبل انتقاله للعيش في لندن، وشعر بفارق كبير في التعامل مع الناس، ففي مصر كانت لديه ضغوط مختلفة، مؤكدًا أن الوضع كان مختلفًا في لندن. ويمكن تلخيص تفاصيل هوية عبدالله دياب على النحو التالي

الاسم والنسبة عبد الله دياب – باللغة الإنجليزية “عبد الله بن عمرو دياب”.

اسم الأب عمرو دياب.

اسم الأم زينة عاشور.

الإسم المستعار عبدالله دياب.

تاريخ الميلاد من مواليد عام 2000 م.

مكان الميلاد القاهرة.

محل الإقامة الحالي لندن – المملكة المتحدة.

العمر 22 سنة.

الجنسية مصري.

الحالة الاجتماعية عازب.

دين الاسلام.

المذهب سنة.

الدرجة العلمية طالب جامعي.

اللغة الأم المصرية العربية.

لغات أخرى يتحدث عبد الله اللغة الإنجليزية بطلاقة

المهنة طالبة جامعية – ناشطة اجتماعية مشهورة.

عمرو دياب من وين

ينحدر عمر دياب من عائلة دياب، وهي من أقدم العائلات في محافظة الشرقية المصرية، لكنه ولد في بورسعيد ونشأ فيها. ورث عمرو عنه صوته الشجاع، ودائما شجعه على الانخراط في الغناء، فقدمه في دورة 1967 بمهرجان بورسعيد. نال صوته إعجاب محافظ بورسعيد الذي أهداه الغيتار. خلال الحرب، عاد إلى مسقط رأسه في قرية سيسنهوت، وأكمل دراسته ثم تابع مسيرته الفنية.

من هم زوجات عمرو دياب

تزوج الفنان عمرو دياب مرتين خلال حياته وحياته الخاصة خالي الوفاض الآن، حيث يعيش العزوبة منذ عدة سنوات. الحزبان حتى بعد الانفصال، سيرتبطان لاحقًا بفتاة سعودية من خارج الوسط الفني تُدعى زينة عاشور، ابنة أحد أهم رجال الأعمال السعوديين، التي أنجب منها ثلاثة أبناء، التوأم كنزي وعبد الله. ثم الابنة جانا البالغة من العمر 20 عامًا.

إنستقرام عبدالله عمرو دياب

يعتبر عبدالله دياب شخصية مشهورة في العالم الافتراضي إذا تبعه عدد كبير من المعجبين الذين يعجبون به إلى حد كبير بفضل الجمال الذي يتمتع به، حيث يصل عدد متابعيه على إنستغرام إلى عتبة 190 ألف من. في جميع أنحاء الوطن العربي، يمكنكم متابعة أخبار عبدالله دياب من خلال متابعته على إنستغرام مباشرة ““.

يعد عبد الله ابن عمرو دياب مصري الجنسية يبلغ من العمر 22 عام ويقيم حاليا في لندن، كما ويعد عبدالله من الشخصيات المشهورة جدا عبر منصة الإنستقرام، وله عدد كبير من المتابع من كافة الوطن العربي.