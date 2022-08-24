من هو عبدالله بن سالم القاسمي ويكيبيديا، هو متقلد منصب نائب حاكم إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة حيث تم توليته في هذا المنصب في العاشر من شهر مارس لعام 2008 بموجب قانون أميري الذي أصدره الشيخ الأستاذ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد، وهو نفسه حاكم امارة الشارقة، وفي نفس الوقت يعمل الشيخ عبدالله في مهمة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة .

من هو عبدالله بن سالم القاسمي – ويكيبيديا

الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، سياسي إماراتي الجنسية، يشغل منصب نائب عام حاكم إمارة الشارقة، وهو المنصب الذي شغله منذ 19 فبراير 2008 م، بقرار من حاكم الشارقة، الشيخ. سلطان بن محمد القاسمي ونائبيه السابقين أحمد القاسمي وسلطان القاسمي. ويساعد القاسمي في المتابعة الإدارية لشؤون الشارقة بحكم منصبه كنائب لرئيس المجلس التنفيذي، وكان قد عمل سابقاً رئيساً للمحكمة الأميرية في الشارقة.

سيرة عبدالله بن سالم القاسمي

اختار الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي العمل السياسي إلى جانب والده، رغم اختلاف تحصيله التعليمي تمامًا عن التوجهات السياسية. وفيما يلي أهم سيرة ذاتية للشيخ عبد الله القاسي

الاسم والنسبة عبدالله القاسمي – إنجليزي “عبدالله القاسمي”.

اسم الأب سالم القاسمي.

تاريخ الميلاد من مواليد عام 1984 م.

مكان الميلاد إمارة الشارقة.

الإقامة الحالية إمارة الشارقة.

العمر 38 سنة.

الجنسية الإمارات العربية المتحدة.

دين الاسلام.

الحالة العائلية متزوج.

الدرجة العلمية درجة البكالوريوس.

التخصص الطب البشري.

ألما ماتر جامعة الشارقة.

اللغة الأم العربية.

اللغات الثانوية الإنجليزية.

الوظيفة مقدم برنامج.

سنوات من النشاط دخل القاسمي النشاط السياسي منذ عام 2008 م – حتى الآن.

عبدالله بن سالم القاسمي كم عمره

تؤكد مصادر إماراتية مطلعة أن الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي يبلغ من العمر 38 عاما، من مواليد إمارة الشارقة عام 1984 م، نشأ فيها ودرس جميع مراحل تعليمه التربوي والتعليمي. المؤسسات. لم يعمل في مجال تحصيله العلمي كطبيب، لأنه فضل الالتحاق بالعمل السياسي بعد تخرجه من الجامعة.

عبدالله بن سالم القاسمي وزوجته

كان للشيخ عبد الله بن سالم القاسمي تجربتان مع الزواج. ارتبط في البداية بمواطنه الشيخة فاطمة ابنة أحمد بن راشد المعلا التي اشتهرت في الأوساط الأدبية في الإمارات بأنها كاتبة هاوية بعد نشر كتاب بعنوان “مخفي” وهو كتاب توعوي تناولت فيه قضايا المرأة. تجارب مع الأورام الخبيثة. كتبت الكتاب لأول مرة ضمن فعاليات “أبو ظبي تقرأ”. تزوجت القاسمي عام 2009 من الثانية، زينب العسكري، ممثلة بحرينية متقاعدة، وهي أم لثلاثة أبناء من القاسمي (الزين – الهالة – الغلا).

كم كان عمر زينب العسكري عندما تزوجت

زينب العسكري زوجة الشيخ عبدالله القاسمي 48 سنة. ولدت في 6 فبراير 1974 م. ولدت في العاصمة المنامة باسم زينب ابنة غلوم بن حسن بن علي. عُرفت فنياً باسم مستعار “زينب العسكري”، وظهرت فنياً كممثلة وكاتبة ومنتجة. لكنها أعلنت اعتزالها الفن منذ دخولها القفص الذهبي بنية تكريس نفسها للعائلة. ومعلوم أن العسكري سبق أن تزوج من زميله الفنان علي ميرزا ​​من الجنسية القطرية، واستمر الزواج قبل الانفصال ست سنوات فقط دون التطرق للأسباب، ولم ينجب أطفالا.

يعتبر الشيخ من الشخصيات المهمة في الامارات العربية المتحدة التي استطاعت ان تتربع في مكانة مهمة جدا خصوصًا بعد صدور القانون الملكي الذي يقتضي بالعمل على تقليده المنصب البارز والمهم في الدولة وهو نائب شيخ امارة الشارقة.