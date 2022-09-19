من هو عبدالله خوجلي ويكيبيديا السيرة الذاتية، انتشر اسم اللاعب السعودي عبد الله خوجلي بكثرة في الاونة الاخيرة على الكثير من المواقع الالكترونية، وعبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد ان تم الكشف عن معانات اللاعب عبد الله خوجلي لمدة ثلاثة عقود من الزمن، وبعد ان قامت صفحات عدة بنشر قصة اللاعب، زاد البحث عبر محركات البحث المتعددة عن من هو عبدالله خوجلي ويكيبيديا السيرة الذاتية.

من هو عبدالله خوجلي ويكيبيديا

ان عبد الله خوجلي هو أحد أهم اللاعبين في المملكة العربية السعودية، ولد خوجلي في السعودية، في مدينة الرياض، وقام اللاعب عبد الله خوجلي باللعب مع أفضل الاندية السعودية، ومن تلك الاندية نادي النصر ونادي الهلال، وذاع صيت اللاعب بعد ان تم الكشف عن معاناته لمدة ثلاثين عاما من عدم رأيته امه طوال هذه الفترة الكبيرة، وولد عبد الله خوجلي من أب سعودي وأم سودانية، ولكن انفصلا عن بعضهم البعض وهو في سن صغير ومن يومها لم يرى أمه.

عبدالله خوجلي السيرة الذاتية

بعد انتشار قصة اللاعب عبد الله خوجلي على الانترنت، ذاد البحث عن اللعب عبد الله خوجلي وأهم المعلومات عنه، ويعد اللعب خوجلي من أبرز اللعبين على المستوى السعودي وعلى المستوى العربي، ومن أهم المعلومات عن عبد الله خوجلي:

الاسم كامل: عبد الله خوجلي.

العمر: في العقد الثالث من العمر.

مكان الميلاد: المملكة العربية السعودية.

مكان الاقامة: السعودية.

الجنسية: يحمل عبد الله خوجلي الجنسية السعودية.

الديانة: الاسلام.

المهنة: لاعب كرة قدم محترف.

مركز اللعب: حارس مرمى.

قصة عبد الله خوجلي بالتفاصيل

ان قصة اللعب السعودي عبد الله خوجلي من القصص المحزنة التي اثرت بالكثير بعد ان تم نشر القصة على الانترنت، وتأتي تفاصيل القصة عندما كان عبد الله خوجلي صغيرا، نشب خلافا كبيرا بين والديه، وادى الشجار الى انفصالهما عن بعضهما، وظل عبد الله مع والده في السعودية، ورحلت والدته الى السودان، وعندما كبر عبد الله قليلا تم ابلاغه ان والدته قد توفت، وبعد مرور الزمن تم ابلاغه انه خدع وان والدته على قيد الحياة، وذهب خوجلي الى السودان للبحث عن والدته الى ان وجدها.

من هو عبدالله خوجلي ويكيبيديا السيرة الذاتية، انتشر اسم عبد الله خوجلي كثيرا على الانترنت في الفترة السابقة، وجاء ذكره بسبب القصة المأساوية التي عاشها خوجلي، عن فقدان أمه في طفولته ظننا منه انها فارقت الحياة، ليكتشف انها ما زالت على قيد الحياة، وبعد هذه القصة اراد الجميع التعرف على من هو عبدالله خوجلي ويكيبيديا السيرة الذاتية.