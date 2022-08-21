من هو عبدالمقصود خوجة رجل الأعمال والأدب

تفاصيل وفاة عبدالمقصود خوجة رجل الأعمال والأدب، بالحديث عن سبب وفاة عبد المقصود خوجة الذي تم الإعلان عنه يوم السبت الموافق 20 من شهر أغسطس، عن وفاه ابرز الشخصيات الأدبية في المملكة العربية السعودية كان عبد المقصود خوجة خبر وفاته قد احدث ضجه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث كان من ابرز الشخصيات الأدبية في السعودية وكان ناشطا اجتماعيا وثقافيا وكان رجل قوي في مجالات متعددة داخل المملكة وحظي على اعجاب الكثير من الأشخاص في صفوف المملكة ومن الطبقة الحاكمة.

من هو عبدالمقصود خوجة

كان عبد المقصود خوجة من اكثر رجال الادب والاعمال الذي يحمل اسما كبيرا في داخل المملكة العربية السعودية، ولد عبد المقصود خوجة في عام 1936 ميلادي في مكة المكرمة، وكان من اكثر الشخصيات الأدبية في المملكة قدرة على ابداع في الشعر الادبي فكان مؤسس اكبر منتدى ثقافي في المملكة العربية السعودية، وحيث انه نال على العديد والكثير من الجوائز القيمة خلال مسيرته المهنية في مجال الادب، الى جانب انه تولى الكثير من المناصب في الحكومة ما جعله من ابرز الشخصيات المهمة في المجتمع السعودي ككل.

السيرة الذاتية عبد المقصود خوجة

برزت السيرة الذاتية لأحد اعلام الأدب السعودي في هذه الفترة لما حققه من شهرة واسعة في مجال الادب ومن مناصبه الحكومية الكبيرة وسوف نجمل لكم سيرته الذاتية في نقاط أهمها:

الاسم: عبد المقصود محمد سعيد خوجة.

تاريخ الميلاد: 1936 م.

مكان الميلاد: مكة المكرمة بالمملكة السعودية.

الجنسية: السعودية.

الديانة: مسلم.

المهنة: أديب ورجل أعمال.

تاريخ الوفاة: السبت 22 محرم 1444، الموافق 20 أغسطس / آب 2022 م.

مكان الوفاة: الولايات المتحدة الأمريكية.

سبب وفاة عبد المقصود خوجة

كان سبب وفاه عبد المقصود خوجة اثر حادثة وأزمة صحية حادة أودت به الى نقله الى مستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية في يوم السبت في تاريخ العشرين من أغسطس للعام 2022 م، حيث انتشر خبر وفاته بسرعه كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن محبيه من عشاق الادب والفن السعودي.

تولى عبد المقصود خوجة العديد من المناصب المهمة في داخل المملكة العربية السعودية، حيث كان مندوبا في الديوان الملكي في بيروت للمملكة العربية السعودية، وتولى أيضا منصب مندوب الصحافة في السفارة السعودية في بيروت، وتولى أيضا منصب مدير المكتب العام للإذاعة والصحافة في جدة ، وشغل أيضا منصب مدير الإدارة للإذاعة والصحافة في جدة.