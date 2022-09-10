من هو عبد الحق سايحي وزير الصحة الجزائري الجديد ، تم اعلان وزير الصحة الجديد في الجزائر وهو عبد الحق سايحي، حيث قامت الوزاره بتعيين عبد الحق سايحي لتجديد الأمور الخاصة بوزارة الصحة، واستحسان المستشفيات والعيادات الصحيه واداره الامور بشكل رسمي وقوي، فتم تعيين عبد الحق سايحي وزيرا للصحة في عام 2022، وظهر اسم عبد الحق سايحي في وسائل التواصل الاجتماعي لما كان له دور وخيرة في الطب ،وحب قلوب الناس، فتم تعيينه كوزير للصحة في الجزائر.

عبد الحق سايحي ويكبيديا

بالحديث عن عبد الحق صالحي وزير الصحة الجديد في الجزائر فهو من مواليد 1950 ويحمل الجنسية الجزائرية، حصل عبد الحق السايحي على شهادات كبيره في مجال الصحة وهو دكتور من عام 1970، درس الطب في الجزائر وخارج البلاد وكان من اكثر الشخصيات شهره في الجزائر وتم تعيين عبد الحق سايحي وزيرًا للصحه في الجزائر وذلك ضمن القرارات الملكية في الجزائر.

كم عمر عبد الحق سايحي

تحدث العديد من الرواد مواقع التواصل الاجتماعي عن عمر عبد الحق سايحي وزير الصحة الجزائري الجديد، وقد ذكرنا ان عمر عبد الحق سايحي 72 عاما، فهو من مواليد 1950 ميلادي قد قام العديد من الأشخاص المعارضة تعيين عبد الحق سايحي كوزير للصحة، وذلك بسبب عمره الكبير وفئه اخرى قالت ان هذا لا داعي له من الرفض لوجود عبد الحق سايحي في الوزاره وذلك لأنه اضافة للوزاره بخبرة جديده وقوه ترقى بوزاره الصحة الجزائرية.

السيرة الذاتية عبد الحق سايحي

الحديث عن السيرة الذاتية للوزير الجديد عبد الحق سايحي فهو من ابرز الشخصيات التي كانت في الجزائر في الآونة الأخيرة، وقد كان عبد الحق سايحي قد عين وزيرا للصحه في التاسع من سبتمبر لعام 2022 وهذا بعضا من سيرته الذاتيه:

الاسم: عبد الحق سايحي.

الجنسية: جزائري.

العمر: 72 عامًا.

المهنة: وزير الصحة في الجزائر.

الدولة: الجزائر.

الديانة: مسلم.

يعتبر عبد الحق السايحي من الرجال الذين كان لهم دور كبير في الجزائر فقد كان الدكتور عبد الحق سايحي له دور في تقويه الطب الجزائري والنهوض به وتم تعيينه وزيرا للصحه في عام 2022