من هو عبد العزيز الخزرج الأنصاري السيرة الذاتية ، لقد أثار الهام الكثير من الناس حول انتشار اسم الدكتور عبد العزيز الخزرج الأنصاري عبر العديد من مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، وبالتحديد عبر منصة تويتر ، ويرجع ذلك الى الانجازات التي عملة عليها داخل الوطن العربي ، وهو من الشخصيات البارزة في مجال العلاقات الاجتماعية والأسرية وهو خبير ومستشار متخصص في ذلك المجال ، تابعوا معنا .

من هو عبدالعزيز الخزرج الأنصاري

الدكتور عبدالعزيز بن علي الخزرج الأنصاري خبير ومستشار متخصص في مجال العلاقات الاجتماعية والأسرية، وكذلك شؤون الزواج. يعمل أيضًا كمدير عام لمركز تخطيط المشاريع المجتمعية. جدير بالذكر أنه حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية والدراسات الإسلامية من الجامعة اللاهوتية بالولايات المتحدة الأمريكية.

سيرة عبد العزيز الخزرج الأنصاري

تتمثل أهم المعلومات المتعلقة بالدكتور عبدالعزيز الخزرج الأنصاري في النقاط التالية

الاسم بالعربية عبد العزيز بن علي الخزرج الأنصاري.

الاسم الانكليزي عبد العزيز بن علي الخزرج الأنصاري.

الميلاد غير معروف.

مكان الميلاد الدوحة – قطر.

العمر غير معروف.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المؤهلات العلمية حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية والدراسات الإسلامية من الجامعة اللاهوتية بالولايات المتحدة الأمريكية.

المهنة خبير واستشاري متخصص في مجال العلاقات الاجتماعية والأسرية.

أهم إنجازات عبد العزيز الخزرج الأنصاري

تتمثل أهم إنجازات عبدالعزيز الخزرج الأنصاري في السطور التالية

عضو المنتخب القطري لألعاب القوى.

فاز بالمركز الأول في قطر في مسابقة رمي الجلة.

بطل مدارس قطر في مسابقة رمي الجلة.

سجل رقما قياسيا في منافسة وضع الطلقة.

من أهم رواد التجارة وريادة الأعمال.

وسيط مع العديد من شركات التأمين.

أهم مؤسسي شركة قطر الإسلامية للتأمين.

سكرتير وزارة التربية والتعليم بالوكالة.

إنشاء صندوق تمويل ذاتي في وزارة التربية والتعليم.

عمل الامين العام لصندوق التمويل الذاتي.

مؤسس مشروع Host Mother Project.

التغريد عبد العزيز الخزرج الأنصاري

للدكتور عبد العزيز الخزرج الأنصاري حساب رسمي على منصة تويتر، وعلى الرغم من أن الدكتور عبد العزيز الخزرج الأنصاري يحظى بشعبية كبيرة، إلا أنه ليس لديه عدد كبير من المتابعين، وهذا الحساب غير موثق مع العلامة الزرقاء، ويمكن الوصول إلى هذا الحساب مباشرة “. .

تعرفنا عبر السطور السابقة حول من هو عبد العزيز الخزرج الأنصاري السيرة الذاتية ، والذي عرف بإنجازاته التي حققها داخل الوطن العربي والذي عرف بخبرته في مجال العلاقات الاجتماعية والأسرية ، مما دفع به الى توجيه الأشخاص الطرق المناسبة في التعامل داخل العلاقات الاسرية والاجتماعية .