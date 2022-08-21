من هو عبد المقصود خوجة السيرة الذاتية ، لقد أثار انتشار التسائلات حول التعرف على حياة الكاتب والأديب رجل الاعمال عبد المقصود خوجة ، وجات ذلك نتيجة انتشار خبر وفاته عبر منصات التواصل الاجتماعي ، ويعد عبد المقصود خوجة أحد الشخصيات المشهورة وأبرزها في الأعمال الأدبية ، وأثار خبر وفاته ضجة اعلامية في الشوارع داخل المملكة العربية السعودية بحثاً عن أهم المعلومات الشخصية التي تتعلق بعبد المقصود خوجة ، تابعوا معنا .

من هو عبد المقصود خوجة – ويكيبيديا

عبدالمقصود خوجة كاتب ورجل أعمال سعودي الأصل والجنسية. ولد في مدينة مكة عام 1936 م. تخرج من المعهد الإسلامي العربي بدمشق، وبعد ذلك بدأ نشاطه السياسي، حيث شغل العديد من المناصب المهمة في السعودية، أبرزها منصب مندوب في الديوان الملكي السعودي. لم يقتصر نشاطه على ذلك فحسب، بل أشرف أيضًا على العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية في المملكة. كما عمل على إنشاء العديد من المؤسسات الثقافية أبرزها منتدى أثينا الثقافي والأدبي والعديد من المؤسسات الأخرى.

سيرة عبد المقصود خوجة

في ضوء الحديث عن رجل الأعمال السعودي عبدالمقصود خوجة، نقدم لكم أهم المعلومات عنه على النحو التالي

الاسم الكامل عبد المقصود محمد سعيد خوجة.

الاسم الانكليزي عبدالمقصود خوجعي.

مكان الميلاد مكة، المملكة العربية السعودية.

مكان الإقامة الحالي المملكة العربية السعودية.

تاريخ الميلاد خلال عام 1936 م.

العمر 86 سنة.

الأصل سعودي.

الجنسية يحمل الجنسية السعودية.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

الطائفة من أهل السنة والجماعة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الأبناء لديه خمسة أبناء.

المؤهلات العلمية تخرج من المعهد الإسلامي العربي بدمشق.

اللغة الرسمية العربية.

اللغات الأخرى إجادة اللهجة السعودية واللغة الإنجليزية.

المهنة رجل أعمال وكاتب.

سبب وفاة عبدالمقصود خوجة

يعود سبب وفاة الكاتب عبد المقصود خوجة إلى أزمته الصحية الأخيرة، مما أدى إلى نقله إلى أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية وتوفي يوم 20 أغسطس. ثقافي في المملكة العربية السعودية، كان مؤثرا وله أنشطة ثقافية كبيرة في المملكة وخارجها.

كم عمر عبد المقصود خوجة

عبد المقصود خوجة يبلغ من العمر 86 عامًا. ولد عام 1936. ترجع أصوله إلى عائلة خوجة، وهي من أكبر وأشهر العائلات السعودية. هذه الأسرة من العائلات التي تحظى بشعبية كبيرة ولها تاريخ طويل في المملكة، لأنها ساعدت على النهوض بالمفكر الديني ويحتل أبناؤها أهم المناصب في المملكة.

من هي زوجة عبدالمقصود خوجة

زوجة عبدالمقصود خوجة غير معروفة لوسائل الإعلام، لكن المعروف أنها من أصل سعودي وجنسية، ولديها ثلاثة أبناء وبنتان، وله عدد من الأحفاد مرام، مشاعل. ومها.

ابرز المناصب التي شغلها عبد المقصود خوجة

كانت حياة الكاتب السعودي عبدالمقصود خوجة مليئة بالإنجازات والنجاحات. استطاع أن يشغل أهم المناصب في السعودية، ومن أبرز المناصب التي شغلها في حياته

منصب مندوب الديوان الملكي السعودي لدى الهيئة السعودية ببيروت.

منصب مدير المكتب الخاص بالإدارة العامة للإذاعة والصحافة والنشر بمدينة جدة.

منصب مندوب في المكتب الصحفي بالسفارة السعودية.

منصب رئيس الملتقى الثقافي الأدبي.

منصب مؤسس مجموعة خوجة المتخصصة في تطوير المشاريع الإسكانية.

من هو عبد المقصود خوجة السيرة الذاتية ، يعتبر أحد رجال الأعمال والأدباء الذين عرفتهم المملكة العربية السعودية منذ العديد من الأعوام الماضية ، وشغل العديد من المناصب المهمة في السعودية، أبرزها منصب مندوب في الديوان الملكي السعودي .