من هو عبيد العبدلي السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من هو عبيد العبدلي ، وهو أحد الشخصيات البارزة في الأعمال والتسويق في السعودية وحققة نشر العديد من الكتب الناجحة ، مما ساعده على ترك بصمة واضحة يستدل بها عليه في عالم الأعمال والتسويق ، تابعوا معنا .

من هو عبيد العبدلي

عبيد بن سعد العبدلي كاتب وباحث سعودي متخصص في مجال التسويق. حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1986 من جامعة الملك عبد العزيز، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية كارديف للأعمال في بريطانيا، وكذلك درجة الدكتوراه في التسويق عام 1996 م من كلية مانشستر للأعمال بجامعة مانشستر. في بريطانيا. عين عضواً في مجلس الشورى السعودي بأمر ملكي في الثاني من ديسمبر 2016 م الموافق الثالث من ربيع الأول 1438 هـ. أصدر عددا من الإصدارات المتعلقة بمجال التسويق، وأسس مشروعا سماه (نحو ثقافة تسويقية) لنشر الوعي بمهارات التسويق، وقدم برنامجا إذاعيا بعنوان ساعة مع العبدلي.

سيرة عبيد العبدلي

تحتوي سيرة الباحث عبيد العبدلي على المعلومات الهامة التالية

الاسم الكامل عبيد بن سعد العبدلي.

العمر في الستينيات من عمره.

مكان الميلاد المملكة العربية السعودية.

مكان الاقامة المملكة العربية السعودية.

الجنسية السعودية.

الدين والمعتقد الإسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة غير معروف.

اسم الأبناء عبد الله وأحمد وخالد.

المهنة مدرس سابق.

المؤهل العلمي درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

اللغة الأم العربية.

اللغات الثانوية الإنجليزية.

المهنة كاتب وباحث في مجال التسويق.

المناصب التي شغلها عبيد بن سعد العبدلي

شغل عبيد بن سعد العبدلي العديد من المناصب الهامة خلال حياته، منها ما يلي

عين عضوا في مجلس الشورى بتاريخ 2/12/2016 واستمر حتى 2022.

المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

أستاذ في قسم التسويق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.

وكيل عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك فهد منذ عام 1993.

رئيس تحرير جريدة الطيف الجامعي بجامعة الأمير سلطان.

مستشار أمانة منطقة الرياض.

مدير التسويق الدولي بشركة تهامة فرع جدة.

كتب ومنشورات العبدلي

الكاتب العبدلي متخصص في مجال التسويق، وقد نشر العديد من الكتب في هذا المجال، منها ما يلي

قاموس التسويق.

نصائح وإرشادات للبائعين.

حماية المستهلك في المملكة العربية السعودية.

خدمة عملاء متميزة في المملكة العربية السعودية.

اتصل بعالم الأعمال في المملكة.

أخلاقيات التسويق.

رعاية العملاء في سوق المملكة العربية السعودية الواقع والأمل.

قصة وفاة عبد الله وأحمد وخالد العبدلي

عبد الله وأحمد وخالد هم أبناء الباحث السعودي عبيد العبدلي، وتوفوا يوم الأربعاء الموافق العاشر من أغسطس 2022 م غرقا في البحر. ونعى العيدي، أحد الشخصيات البارزة في المملكة العربية السعودية، وفاة الأبناء الثلاثة، سائلاً الله عز وجل أن يلهم والدهم الصبر والراحة برحمته.

حساب العبدلي على تويتر

ينشط الباحث عبيد العبدلي على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة تويتر، حيث يشارك جمهور متابعيه العديد من التغريدات والكتابات والمعلومات عن عالم التسويق، ويتابعها أكثر من 159 ألف متابع على تويتر، ويستطيع من خلال الرابط المباشر التالي “”.

وفي الختام تعرفنا على من هو عبيد العبدلي السيرة الذاتية ، الذي عد أحد الأشخاص الذي لديهم بصمة واضحة يستدل بها عليه في مجال التسويق وهو مدير التسويق الدولي بشركة تهامة فرع جدة ، والمناصب التي شغلها، وكتبه ومنشوراته، ورابط حسابه الرسمي على تويتر.