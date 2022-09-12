من هو عبيد الله المعايطة مدير الامن العام الجديد ، تصدرت التسائلات من قبل مواطنين المملكة الهاشمية الأردنية بحثاً عن أهم المعلومات التي تتعلق بشخصية المدير الجديد لجهاز الأمن العام عبيد الله المعايطة ، الذي تم تعيينه بإرادة ملكية أردنية ، مع العلم أن عبيد الله المعايطة قد تقاعد لبعض الوقت ، ولكن تم إعادته الى منصبه بتوصية من الملك الأردني عبد الله الثاني ، تابعوا معنا .

من هو عبيد الله المعايطة – ويكيبيديا

عبيد الله المعايطة عسكري أردني، يُقدر أنه في الستينيات من عمره، وضابط رفيع المستوى في قوى الأمن الداخلي الأردني برتبة لواء. شغل مؤخرًا منصب مدير الأمن العام في الأردن اعتبارًا من 11 سبتمبر 2022. حاصل على بكالوريوس علم النفس من جامعة بغداد، ثم ماجستير في الإدارة العامة والدراسات الاستراتيجية من الكلية الملكية للدفاع الوطني. في الاردن. بدأ نشاطه المهني بالالتحاق بالخدمة العسكرية منذ 14 سبتمبر 1985 برتبة ملازم متطوع.

سيرة عبيد الله المعايطة

عبيد الله المعايطة من الضباط الشرفاء الذين قضوا حياتهم في خدمة الوطن والمواطن والدفاع عن القضايا العربية والفلسطينية على وجه الخصوص. شارك في عدة مهام رسمية داخل الأردن وخارجه، وفي المراتب التالية قائمة بأبرز سيرة المعايطة وهي كالتالي

الاسم والقرابة عبيد عبدالله المعايطة – انجليزي “عبيد عبدالله المعايطة”.

الأهل غير معروف.

تاريخ الميلاد ولدت المعايطة عام 1955 م.

مكان الميلاد المملكة الأردنية الهاشمية.

الاقامة العاصمة عمان.

العمر 67 سنة.

الجنسية المملكة الأردنية الهاشمية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الأطفال لا توجد بيانات متاحة.

المستوى الأكاديمي بكالوريوس آداب + ماجستير في العلوم العسكرية.

المدرسة الأم جامعة بغداد – كلية الدفاع الوطني الملكي في الأردن.

اللغة الأم العربية – الأردنية.

المهنة ضابط عسكري.

الرتبة أو المنصب الحالي لواء من الداخل.

سنوات النشاط مدير الأمن العام منذ تاريخ 11 سبتمبر 2022 م

أمر ملكي أردني بتعيين عبيد الله المعايطة مديرا للأمن العام

صدر بيان من الوصية الملكية الأردنية بتعيين عبيد الله المعايطة مديرا عاما لقوى الأمن العام خلفا للفريق حسين الحواتمة في منصبه، بعد قبول استقالته من قبل العاهل الأردني عبد الله الثاني. 11 سبتمبر 2022 م. وبناءً عليه، يجب رفع المعايطة إلى رتبة فريق، حسب مقتضيات المنصب.

مواقف عبيد الله المعايطة

قبل وصوله إلى منصبه الحالي، شغل المعايطة عدة مناصب من عام 1985 حتى يومنا هذا، حيث تلقى خلالها دورات في علم الإجرام وطرق مكافحته داخل الملكة وخارجها. يمكن تلخيص خط المناصب التي تشغلها المعايطة على النحو التالي

رئيس قسم الإدارة في هيئة التحقيق الجنائي – ثم رئيس قسمها.

رئيس مركز أمني، ثم رئيس قسم أمن إقليمي.

مدير أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

مدير شرطة مديرية غرب البلقاء.

مدير شرطة اربد.

مدير الشرطة في مديرية البلقاء.

قائد أمن منطقة عمان

قائد امن محافظة الشمال.

نائب ومساعد مدير الأمن العام التشغيلي.

عبيد الله المعايطة في الخارج

للمعيطة خبرات عديدة من خلال المشاركة في بعثات دولية تحت مظلة الأمم المتحدة، منها

مشاركة قوات حفظ السلام داخل دولتي كوسوفو وموزمبيق.

المشاركة في ندوة الدنمارك الدولية لمكافحة أساليب التعذيب.

المشاركة في مؤتمر حول مكافحة تهريب البشر والاتجار بالبشر في فرنسا.

المشاركة في مؤتمر بناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

المشاركة في اللقاءات العربية على مستوى وزراء الداخلية والعدل بتونس.

المشاركة في دراسة التحديات الأمنية في المنطقة العربية وسبل معالجتها في تونس.

من هو عبيد الله المعايطة مدير الامن العام الجديد ، يعتبر عبيد الله المعايطة من الشخصيات التي خدمات في القوات العسكرية منذ العديد من السنوات السابقة وترقى حتى وصلة الى الرتبة العسكرية ضابط رفيع المستوى في قوى الأمن الداخلي الأردني لواء .