من هو علي عبدالخالق السيرة الذاتية ، تصدر اسمه المخرج علي عبدالخالق محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وجاءت تلك التسائلات نتيجة اعلان خبر وفاته ، مما دفع العديد من المتابعين والمعجبين بشخصيته بالبحث عن أبرز المعلومات التي تتعلق بحياته الشخصية ، كونه يعد احد الشخصيات المصرية البارزة والتي عملت في مجال التمثيل وإنشاء الاعمال الفنية والدرامية والمسرحية ، وعرف من المخرجين أصجاب الخبرة العالية في الاخراج وإنتاج الاعمال الفنية ، تابعوا معنا

من هو علي عبد الخالق على ويكيبيديا

علي عبد الخالق مخرج يحمل الجنسية المصرية. ولد بالعاصمة المصرية القاهرة عام 1944 م. درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم الإخراج وبعد التخرج عمل مساعداً لفترة معينة. ثم التفت إلى مجال الإخراج، وأخرج عدة أفلام وثائقية مصرية أشهرها أغنية الوداع التي نال عنها عدة جوائز دولية. كان أول فيلم روائي طويل له في عام 1972 م، حيث حققت هذه الأفلام نجاحًا واسعًا وشهرة في العالم العربي.

سيرة علي عبد الخالق

يعتبر علي عبد الخالق من أبرز الشخصيات الإخراجية في السينما المصرية، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرته ما يلي

الاسم الكامل علي عبد الخالق.

الاسم المستعار علي عبد الخالق.

تاريخ الميلاد من مواليد التاسع من يونيو عام 1944 م.

العمر 78 سنة.

محل الميلاد ولد بالعاصمة المصرية القاهرة.

الإقامة القاهرة، جمهورية مصر العربية.

الجنسية المصرية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة غير معروف.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

المهنة مخرج سينمائي.

اللغة الأم العربية، اللهجة المصرية.

لغات أخرى الإنجليزية.

تاريخ الوفاة توفي 2 سبتمبر 2022 م.

سبب الوفاة الإصابة بمرض السرطان.

علي عبد الخالق كم عمره

توفي المخرج علي عبد الخالق عن 78 عاما. ولد بالعاصمة المصرية القاهرة في التاسع من يونيو عام 1944 م. نشأ علي وترعرع في أسرة من الطبقة الوسطى مهتمة جدًا بمجال الفنون والثقافة. درس جميع المراحل العلمية بالمدارس المصرية، وبعد أن أنهى دراسته. درس في الثانوية العامة، قرر دراسة الإخراج الفني بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبعد تخرجه عمل في مجال تخصصه، ونال النصيب الأكبر من النجاح والشهرة بعد أن قدم أول عمل سينمائي مصري له، حيث حصل على العديد من الجوائز في كل فيلم قدمه.

سبب وفاة علي عبد الخالق

توفي المخرج علي اب الخالق بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان. مرض قبل وفاته، وقال وقتها إن المرض انتشر في جميع أنحاء جسده، وبدأ جلسات علاج كيماوي استمرت 5 أيام مع اختبارات لتحديد نوع السرطان ووصف الأدوية المناسبة للعلاج.

وفاة علي عبد الخالق تويتر

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة المخرج علي عبد الخالق، بعدما أعلن نجله هشام النبأ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك. كان كثير من زملاء المخرجين والمعجبين في الوطن العربي حزينين وحزينين، بدعاء الرحمة والمغفرة، وأن الله يسكن في حدائقه الواسعة. تذكر الكثير من زملائه أعماله الفنية، حيث يعتبر من أعظم المخرجين في تاريخ السينما المصرية.

من هو علي عبدالخالق السيرة الذاتية ، يعتبر من أصحاب الخبرة الواسعة في عالم الفن والتمثيل لما له العديد من المسلسلات والأفلام التي حققت نجاحاً باهراً داخل الوسط الفني ، ويعد خبر وفاته أصبح محط انظار الجميع خلال الساعات الاخيرة ، وعرفة بشهرته داخل الوسط الفني لاكثر من 50 سنة .