من هو علي فاضل العراقي، يعتبر علي فاضل من أشهر الممثلين في دولة العراق، وهو منتج ومخرج سينمائي كبير، وفي بدايات عمله اشترك في برنامج ولاية بطيخ العراقية، وفي مقالنا هذا سوف نتحدث عن من هو علي فاضل العراقي، تابعونا.

من هو علي فاضل العراقي

علي فاضل العراقي هو من أحد ممثلين مدينة العراق والذين لهم شهرة كبيرة في العراق، ولد في مدينة بغداد العراقية في العام 1982 ميلادي، وهو الان يمتهن مهنة التمثيل، وهو من اشهر المخرجين في مدينة العراق وكان في أول بداياته قد عمل برنامج ولاية بطيخ العراقي وكان هذا البرنامج هو البرنامج الاشهر في حينها.

السيرة الذاتية للمخرج علي فاضل عراقي

ولد المخرج علي فاضل عراقي في مدينة بغداد في العام 1982 ميلادي، حصل على شهادة كلية الفنون الجميلة والتي كانت سبب في نقله بمشواره بين التقديم التلفزيوني والاعداد والتمثيل والإخراج الى عمل في الكثير من الفضائيات منذ عام 2005 كانت بداياته بالعمل في قناة الشرقية ضمن فريق برنامج مواهب ثم انتقل للعمل فيها كمقدم برنامج اهل المدينة ثم برنامج علج مي في قناة هنا بغداد ومخرج برنامج ولاية بطيخ.

علي فاضل ويكيبيديا

عمل المخرج علي فاضل ويكيبيديا في قناة دجلة من ضمن الفريق المخصص لها، وايضا عمل في قناة اسيا الفضائية، وأيضا عمل في قناة utv، والان هو مختصا بالكوميديا السياسية، ومن بعدها حصل على درع اليوتيوب الذهبي، من خلال العمل على قنوات اليوتيوب الخاصة به والان وصل متابعيه ما يقارب 9 ملايين مشترك وحصل على مليارين مشاهده، وانفرد وابدع في أول برنامج له برنامج ولاية بطيخ وهو يعتبر برنامج منوعات كوميديا عراقية ويتناول برنامج ولاية بطيخ القضايا السياسية وأيضا قضايا الشارع العراقي وقضايا الشؤون الاقتصادية والقضايا الاجتماعية والقضايا التربوية لدى المجتمع العراقي، وجاء هذا البرنامج بصيغة كوميديا هزلية من خلال عمل على فلم عربي في مدينة القاهرة من خلال مشاركة كادر برنامج ولاية بطيخ بعنوان برنامج الألعاب سلاحف النينجا حيث تم التعاون مع شركة مقام للإنتاج الفني الدرامي.