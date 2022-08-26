من هو عمر رابح السلمي ويكيبيديا ، قد تصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي بالبحث عن اهم المعلومات حول حياة أحد أبرز التجار والمشهورين داخل المملكة العربية السعودية ، وأكبر التجار المتواجدين داخل مدينة جدة بشكل خاص وهو التاجر عمر رابح السلمي ، وهو الجديد في إدارة المشاريع الخاصة على وجه الخصوص، من وجهة النظر هذه ، تابعوا معنا .

من هو عمر رابح السلامي – ويكيبيديا

عمر رابح السلامي رجل أعمال ومستثمر سعودي وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة من أصل سعودي. قدرته على التأثير في الاقتصاد السعودي ليتم انتخابه في عام 2022 رئيساً للغرفة التجارية وفي عام 2022 رئيساً لمجلس إدارة شركة ريدان التجارية.

سيرة عمر رباح السلامي

في ضوء ما سبق ذكره عن عمر رابح السلامي نقدم أهم معلوماته الشخصية من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل عمر رابح السلامي.

اسم الأب رابح السلامي.

مكان الميلاد ولد في جدة بالمملكة العربية السعودية.

الإقامة يسكن في جدة / المملكة العربية السعودية.

تاريخ الميلاد من مواليد ثمانينيات القرن الماضي.

الجنسية السعودية.

دين الاسلام.

الطائفة من أهل السنة والجماعة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الاطفال غير معروف.

الصفة رجل أعمال عضو مجلس إدارة غرفة جدة.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة السعودية والإنجليزية.

سنوات النشاط منذ 2004 م وحتى الآن.

مؤهلات عمر رابح السلامي

رابح السلامي من الشخصيات السعودية التي كرست حياتها للعلم، وفيما يلي الدرجات العلمية التي حصل عليها رابح السلامي

حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال – جامعة الملك فيصل عام 2014.

درجة الماجستير في نظم المعلومات – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عام 2007.

بكالوريوس إدارة أعمال – جامعة الملك عبد العزيز عام 2004.

شهادة تدريب معتمد من الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير – 2017.

ترخيص مزاولة الأعمال الاستشارية “مستشار إداري” عام 2015.

مدرب معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ترخيص مزاولة الأعمال الاستشارية “مستشار مالي” عام 2016.

مواقف عمر رابح السلامي

عمر رابح السلامي ـ عدة مناصب. بعد تخرجه من الجامعة تسلم مهام إدارية في عدد من الشركات منها

رئيس مجلس ادارة شركة ريدان الغذائية.

رئيس مجلس إدارة شركة إدارة الخدمات المحدودة.

عضو جمعية الاقتصاد السعودية.

عضو جمعية الإدارة السعودية.

مؤسس شركة بناء الاقتصادية المحدودة.

مدير مركز التميز للاستشارات.

مدير شركة لمسات الدولية.

عضو مجلس إدارة غرفة جدة.

عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أنمار الاقتصادية.

الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة شركة الأجهزة السعودية المحدودة.

كم عمر رابح السلامي

ولم يذكر عمر السلامي عمره الحقيقي في أي مقابلة، لكن بحسب المعطيات فهو من مواليد الثمانينيات من القرن الماضي، ويقدر في الخمسينيات من عمره. والجدير بالذكر أن الحياة المهنية للسلامي تقدر بنحو ثمانية عشر عامًا.

عمر رباح السلامي تويتر

يعد عمر رابح السلامي من الشخصيات الشهيرة على تويتر، حيث يضم الحساب أكثر من سبعة عشر ألف متابع، وينشر السلامي جزءًا من أعمال شركاته التي يديرها، بالإضافة إلى حداثته في عالم التجارة، ويحاول التواصل مع جمهوره من خلال إنشاء بعض التغريدات الودية في الأعياد والمناسبات. يمكن الدخول إلى حساب عمر رابح السلامي على تويتر لعرض عمله الجديد بالضغط مباشرة على الرابط “”.

من هو عمر رابح السلمي ويكيبيديا ، يعتبر عمر رابح السلمي من ابرز التجار المتواجدين داخل المملكة ، وهو رجع اعمال يعمل في الاستثمار ، ويحتل عضو داخل مجلس الادارة قي غرفة تجار جدة ، ويرجع الى الأصول السعودية ، كما تعرفنا على مواقف عمر رابح السلامي ، و مؤهلات عمر رابح السلامي .