من هو عمر صادق الميريا السيرة الذاتية ، تسائل الكثير من الأشخاص ممن أثير الهامهم حول اللاعب الذي برز في احدى النوادي الاسبانية للكرة القدم وهو نادي الميريا الإسباني ، واستطاع ذلك الاعب صادق الميريا بجذب انتباه الجمهور المتابع بشكل كبير ومختلف ممن يتابعون لكرة القدم ، وذلك نتيجة ما يتمتع به من مستوى ومهارة عالية في كرة القدم، واستطاع اللاعب أن يكتسب شهرة كبيرة بعد مستواه الجيد أمام العملاق الإسباني ريال مدريد، تابعوا معنا .

من هو عمر صادق الميريا – ويكيبيديا

عمر الصادق لاعب كرة قدم محترف في المركز الهجومي، ويلعب لنادي الميريا في دوري الدرجة الأولى الإسباني، واستطاع اللاعب أن يكون هداف فريقه في موسم 2022/2022 برصيد عشرين هدفًا، وهو كذلك. ذكرت أن عمر ولد في كادونا بنيجيريا في 2 فبراير 1997 م، وهو الآن يبلغ من العمر 25 عامًا، التحق بصفوف نادي الميريا خلال عام 2022، ولا يزال معهم حتى الآن بالقميص رقم تسعة، وهو هو أفاد أنه شارك سابقًا في كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016.

السيرة الذاتية عمر صادق

حظي اللاعب عمر بأهمية كبيرة من قبل مختلف عشاق كرة القدم والمشجعين، الأمر الذي دعاه إلى التعرف عليه أكثر، وفيما يلي أبرز ما قيل عنه

الاسم الكامل عمر صادق.

الاسم الانكليزي صادق عمر.

العرق أفريقي.

الدين والمعتقد الإسلام.

تاريخ الميلاد 2 فبراير 1997 م.

العمر 25 سنة.

الجنسية يحمل الجنسية النيجيرية.

مكان الميلاد عاصمة ولاية كادونا النيجيرية.

الارتفاع يبلغ ارتفاعه 1.92 سم (6 أقدام و 3 بوصة).

الوزن يزن 75 كجم تقريبًا.

المهنة والنشاط لاعب كرة قدم.

النادي الحالي الميريا.

رقم القميص القميص رقم 9.

سنوات النشاط حياته المهنية من 2014 حتى يومنا هذا.

المنتخب الوطني الحالي منتخب نيجيريا تحت 23 سنة.

الحالة الاجتماعية غير متزوجة.

اللغة الأم الإنجليزية.

مشوار كرة القدم عمر صادق

نرفق أدناه جدول يوضح مسيرة كرة القدم الاحترافية للاعب عمر الصادق منذ بدايتها عام 2014 ومازالت مستمرة حتى الآن كما هو موضح بالجدول التالي

مهنة محترفة

سنوات نشطة اسم الفريق عدد المباريات عدد الأهداف 2014 إلى 2016 م سبيزيا لم يلعب لم يسجل 2014 دولار أمريكي نادي لافانيز 1919 (إعارة) مباراة واحدة لم يسجل 2015 إلى 2016 م نادي روما (إعارة) ست مباريات دعامة 2016 إلى 2022 م نادي روما لم يلعب لم يسجل 2016 إلى 2017 م إف سي بولونيا (إعارة) سبع مباريات لم يسجل 2017 تورينو (إعارة) ثلاث مباريات لم يسجل 2022 NAC Breda (إعارة) 12 مباراة خمسة أهداف 2022 نادي رينجرز (على سبيل الإعارة) مباراة واحدة لم يسجل 2022 إلى 2022 م نادي بيروجيا (إعارة) 17 مباراة ثلاثة أهداف 2022 إلى 2022 م نادي بارتيزان (على سبيل الإعارة) 18 مباراة (11) هدفا 2022 إلى 2022 م نادي بارتيزان 16 مباراة سبعة أهداف 2022- حتى الآن نادي الميريا 40 مباراة دعامة

من هو عمر صادق الميريا السيرة الذاتية ، تعرفنا عبر السطور السابقة على أحد اللاعبين البارزين في كرة القدم في نادي الميريا الاسباني ، والذي استطاع بهارته باعجاب الجماهير والمشجين لكرة القدم ، وذلك بعد أن تبين أن لديه مهارة وكفاءة عالية على أرض الملعب.