من هو عمر فاروق السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من هو عمر فاروق السيرة الذاتية ، وهو أحد الشخصيات البحرينية المعروفة ، والتي اكتسبت الشهرة بشكل كبير في الوطن العربي ومن الشخصيات المعروفة بشهرتها وخاصة داخل المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا .

من هو عمر فاروق

عمر فاروق هو مستخدم YouTube بحريني ومنشئ محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. من مواليد 1994 م في دولة البحرين. درس المستوى الجامعي في دولة البحرين وحصل على درجة البكالوريوس من كلية الإعلام تخصص الإذاعة والتلفزيون من جامعة البحرين. بدأ حياته العملية بتقديم مقاطع فيديو علمية تتعلق بالثقافات. وحضارات الدول التي يزورها في العالم، ثم بدأ بتأسيس متاجر إلكترونية، وحصل على عدة جوائز كأفضل مصور، وتحديداً جائزة ناصر بن حمد الإبداعية للشباب.

السيرة الذاتية عمر فاروق

يعتبر عمر فاروق أشهر مستخدمي YouTube في العالم العربي، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرته الذاتية ما يلي

الاسم الكامل عمر فاروق العوضي.

الإسم المستعار عمر فاروق.

الاسم بالانجليزي عمر فاروق.

تاريخ الميلاد يوليو 1994 م.

مكان الميلاد مملكة البحرين.

العمر 28 سنة.

الإخوة والأخوات له 3 إخوة وأخوات عزام وريم وعبد الرحمن.

المهنة صانع محتوى و YouTuber وناشط على وسائل التواصل الاجتماعي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة أمل البلوشي.

عدد الاطفال لا يوجد.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى اللهجة الخليجية والإنجليزية.

المؤهلات العلمية حاصل على درجة البكالوريوس من كلية الإعلام تخصص إعلام وتليفزيون من جامعة البحرين.

سنوات النشاط منذ 2013 م حتى الوقت الحاضر.

تاريخ ميلاد عمر فاروق البحرين

ولد عمر الفاروق في يوليو 1994 م في مملكة البحرين ويبلغ من العمر 28 عامًا. عاش عمر مع أسرته وإخوته، ودرس جميع المراحل العلمية في مدارسها، حتى وصل إلى المرحلة الجامعية. أحب الإعلام منذ صغره، فبدأ في الخوض في هذا المجال بعد أن التحق بكلية الإعلام بجامعة البحرين، وبعد تخرجه بدأ في عرض مقاطع فيديو قصيرة لا تزيد مدتها عن 5 دقائق. بعد ذلك، أنشأ قناة على اليوتيوب، وكان يعرض تجربته في البلدان التي كان يزورها ويتعرف على عادات وتقاليد وحضارات هذه الدول، وجربها عمر.

عمر فاروق شيعه

لا، عمر فاروق ليس من الطائفة الشيعية. بل إنه ينتمي إلى أهل السنة والجماعة. هذا ما صرح به عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي، وأكد أنه يؤمن بالمبادئ الإسلامية المعروفة، واسمه عمر. ومعلوم أن الطائفة الشيعية لا تفضل هذا الاسم لارتباطها بالخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما نشر عن حقيقة أن طائفته شيعية لا أساس له من الصحة، وهذا الخبر كان نشرت بعد زيارته كربلاء، وفي ذلك الوقت كانت احتفالات الشيعة بيوم عاشوراء.

عمر فاروق وزوجته

زوجة عمر فاروق هي أمل البلوشي، مصممة أزياء وفنانة تشكيلية ورسامة جدارية من أصل بحريني. تزوجت من عمر فاروق بعد قصة حب طويلة استمرت لسنوات، وكان هذا الحب نهاية الزواج، في عام 2022 م، وهذا الزواج لم يسفر عن وجود أطفال، وعاشت أمل البلوشي طوال فترة حياتها. الحياة في البحرين، أحببت الفن التشكيلي منذ صغرها، وتحول هذا الحب إلى حقيقة بعد أن أنهت دراستها الجامعية، وأصبحت فيما بعد واحدة من المشاهير في هذا المجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الحساب الرسمي لعمر فاروق

يمتلك عمر فاروق حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه ملايين المعجبين في الوطن العربي، وحساباته الرسمية على النحو التالي

يمكنكم متابعة عمر فاروق عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

يمكنكم متابعة عمر فاروق عبر حسابه الرسمي على سناب شات.

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